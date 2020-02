Cloppenburg Positive Nachrichten von der Cloppenburger Kläranlage: Die rund 18,5 Millionen Euro teure Sanierung und Erweiterung um eine biologische Reinigungsstufe hat zu einer wesentlich besseren Reinigungsleistung vor allem in Sachen anorganischer Gesamtstickstoff (N) geführt. Unter dem Begriff anorganischer Gesamtstickstoff sind die Gehalte an Ammonium-Stickstoff, Nitrat-Stickstoff und Nitrit-Stickstoff zusammengefasst – allesamt für Mensch und Natur schädliche Substanzen. „Das ist zweifellos ein großer Schritt in Sachen Umweltschutz“, kommentierte jetzt Kläranlagen-Leiter Dr. Ingo Suhrkamp auf NWZ-Nachfrage.

• Aus der „Abstiegszone“

Bislang wurden ohne die neue Reinigungsstufe täglich 314 Kilogramm anorganischer Gesamtstickstoff ungeklärt in die Soeste geleitet, nun sind es seit der Inbetriebnahme am 1. Januar nur noch 55 Kilogramm – also rund ein Sechstel. Damit hat sich die Cloppenburger Kläranlage aus der „Abstiegszone“ in den oberen Landesdurchschnitt vorgearbeitet. Die Reinigungsquote für anorganischen Stickstoff lag vor der Erweiterung der Kläranlage bei im Landesvergleich schlechten 63,8 Prozent, nun soll sie bei 94 Prozent liegen. Die Werte hätten untermauert, dass sich die Kläranlage nicht mehr auf dem neuesten technischen Stand befunden habe, so die Stadtverwaltung.

• Keine Ausnahmen mehr

Nachdem die Stadt die neue Reinigungsstufe in Betrieb genommen hat, gelten nun auch wieder die strengeren Grenzwerte für andere Einleitungen wie Phosphor – auch diese sind bei einer ersten offiziellen Beprobung am 20. Januar unterschritten worden. Die Ausnahmegenehmigung seitens des Kreises während der Bauphase war zum 31. Dezember 2019 ausgelaufen.

Die Cloppenburger Kläranlage kann nicht nur das Abwasser für die 37 000 Einwohner der Stadt klären, sondern theoretisch auch für 153 000 weitere. Diese zusätzliche Klärleistung wird vor allem von industriellen Großeinleitern in Anspruch gekommen. Dies sind in erster Linie die Schlachthöfe Vion, Sprehe und Dartsch sowie der Kartoffelverarbeiter Emsland Food.

• Fehler möglich

Vereinzelte Überschreitungen der Grenzwerte könne es aber dennoch geben, heißt es in einem Sachstandsbericht der Verwaltung: So laufe die gelieferte Prozessleittechnik noch nicht reibungslos. Außerdem sei eine Feinjustierung der in der Planung rechnerisch ermittelten Einstellungen für den automatisierten Betrieb nur in der Praxis möglich. Und nur in Letzterer könnten auch Erfahrungen mit nichtsteuerbaren Bedingungen im Zulauf – Starkregen sowie unerwartet hohe und niedrige Schmutzfrachten (durch Produktionspausen der einleitenden Betriebe) – gesammelt werden.