Kneipe: „Alt Kloppenburg“ ist Geschichte

Cloppenburg Die Gaststätte „Alt Kloppenburg“ in der Cloppenburger Innenstadt ist seit Wochen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Und sie wird auch in der bisherigen Form nicht wieder öffnen. In einem Eintrag im sozialen Netzwerk Facebook heißt es: „Es ist jetzt Ende Mai, und es ist noch nicht vorhersehbar, wann wir wieder öffnen dürfen. Und unter den Auflagen die dann auf uns zukommen werden, können wir auch das, wofür das Alt Kloppenburg stand, nicht mehr erfüllen.“ Zudem würde sich der Betrieb auch wirtschaftlich nicht mehr tragen. „Darum haben wir uns dazu entschlossen, das ,Alt Kloppenburg’ aufzugeben.“ Rolf Frilling, Geschäftsführer des Getränkefachgroßhandels F+F (Hoheging), der die Kneipe seit 2015 gepachtet hat, bestätigte die Schließung.

Wie die NWZ erfuhr, soll die Kneipe unter neuem Namen mit neuem Pächter fortgeführt werden, sobald die Corona-Krise vorüber ist.

