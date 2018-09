Cloppenburg Der Cloppenburger Hubertus Meyer gehört nicht zu der Sorte Anlieger, die bei jeder Kleinigkeit auf Krawall gebürstet ist. Dass die Kirchhofstraße saniert wird, damit musste er sich abfinden – genauso wie mit der Tatsache, dass bei Sanierungen auch einmal etwas kaputtgehen kann. So wie am vergangenen Mittwoch, 12. September, als die Bauarbeiter während der Erdarbeiten ein Telekommunikationskabel gekappt haben. Eine Woche lang haben Meyers und der benachbarte Hospizdienst deshalb weder Telefon und Internet noch Fernsehen gehabt – bis gestern Mittag. Am Dienstagmorgen hatten Techniker von Meyers Telekommunikationsdienstleister Vodafone/Kabel Deutschland die erforderlichen Reparaturen vorgenommen.

Doch der Reihe nach: Nachdem die Telekom-Leitung von einem Minibagger gekappt worden war, wurde sie zwar am Abend des nächsten Tages repariert, aber – laut Meyer – nicht auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft. Zudem habe sich durch den Hebedruck das „Vodafone-Kabel“, für das Meyers gleichnamiger Dienstleister zuständig ist, aus dem Verteiler gelöst und sei auch noch beschädigt worden. Der herbeigerufene Vodafone-Servicetechniker – so Meyer – habe das nur feststellen können. Er sei nach eigenen Angaben aber nicht berechtigt gewesen, die Schadstelle zu öffnen und sie zu reparieren.

Letztgenannte Aussage kennt auch die Stadt Cloppenburg – und sie ist irritiert. Bei einer Baubesprechung am Montag – so Pressesprecher Dennis Beeken am Dienstag – habe ein Vertreter von Vodafone/Kabel Deutschland die Aussagen des Kollegen vor Ort nicht bestätigen können. Bei einer Straßenbaumaßnahme dürfe das Unternehmen durchaus selbstständig arbeiten. Der Schaden – erklärte Beeken – hätte eigentlich schon am Samstag repariert werden können. Vodafone/Kabel Deutschland werde nun intern klären, warum der Techniker vor Ort eine solche Aussage gemacht habe.

„Wir haben den vorderen Teil unseres Hauses an der Kirchhofstraße 13 an den Hospizdienst vermietet. Dass dieser telefonisch eine Woche nicht erreichbar war, ist ein Unding. Da geht es schließlich um Leben und Tod“, sagt Hubertus Meyer. Nun freut er sich, dass endlich alles wieder läuft.

Apropos wieder laufen: Seit Montag hat auch die Cloppenburger Tafel, die direkt neben Meyers Haus an der Kirchhofstraße 15 untergebracht ist, wieder eine Möglichkeit, kühlpflichtige Lebensmittel von den Spendern anzunehmen. Denn die Baufirma hat eine provisorische Zufahrt angelegt, die mit dem kleinsten der Tafel-Kühlfahrzeuge befahren werden kann. Diese Zufahrt – so Stadtsprecher Beeken – werde nur bei Bedarf geöffnet.

Ansonsten – sagte Tafel-Vorsitzender Elmar Dubber am Dienstag auf NWZ-Nachfrage – werde die Tafel über die Bürgermeister-Feigel-Str. beliefert. Mehr ehrenamtliche Kräfte als sonst würden Lebensmittel wie Obst und Gemüse mittels Sackkarren und einer „Ameise“ schnell vom Wagen in die Räume der Tafel bringen. Bis Weihnachten solle die Baustelle im Bereich der Tafel abgeschlossen sein, so lange müsse man sich eben behelfen, gibt sich Dubber gelassen.

Zudem könnten alle weiteren Anwohner – ergänzt Beeken – ihre Häuser zu Fuß erreichen. Während der Baumaßnahme könne es aber nötig sein, dass provisorische Rampen oder Hilfsbrücken gebaut werden müssten, um die Zuwegungen zu den Gebäuden aufrechtzuerhalten.