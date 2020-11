Kränze und Gestecke bestellen

Cloppenburg Auf selbst gemachte Kränze und Gestecke zum ersten Advent aus den Händen der Frauen und Männer des Bastelkreises der evangelischen Kirchengemeinde in Cloppenburg muss in diesem Jahr nicht verzichtet werden. Zwar kann der traditionelle Basar am ersten Adventssonntag pandemiebedingt nicht stattfinden, doch die Frauen und Männer kreieren Türkränze, Gestecke und Adventskränze und verkaufen sie für einen sozialen Zweck.

Wer gerne einen Türkranz, einen Adventskranz oder ein Adventsgesteck haben möchte, kann eine entsprechende Bestellung aufgeben. Hierfür können Frau Stöckmann (Telefon 0 44 71/ 77 23) oder Frau Herrmann (Telefon 0 44 78/ 12 29) angerufen werden.

Es wäre hilfreich, wenn Bestellungen möglichst bis Freitag, 20. November, eingehen würden, heißt es von den Organisatoren. Die bestellten Produkte können am Samstag, 28. November, zwischen 10 und 14 Uhr im Schwedenheim abgeholt werden.

Wem aus gesundheitlichen Gründen eine persönliche Abholung nicht möglich sein sollte, dem kann der bestellte Kranz oder das bestellte Gesteck nach Hause gebracht werden.