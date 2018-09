Cloppenburg Die Zahl der Stall-Neubauten ist in diesem Jahr stark rückläufig. Wurden in den vergangenen drei Jahren noch jährlich 25 Bauanträge gestellt, waren es 2018 bislang lediglich fünf. Diese Zahl nannte jetzt Landrat Johann Wimberg (CDU), als er eine entsprechende Anfrage der Fraktion Grüne/UWG im Kreistag beantwortete.

Hinzu kamen in den vergangenen drei Jahren jährlich durchschnittlich 61 Umbauten (zum Beispiel Aufstallungsänderungen) bzw. Nutzungsänderungen (beispielsweise von Milchkühen auf Mastbullen). 2018 liegt diese Zahl bislang bei 18.

Lediglich drei der beantragten Stallneubauten im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre bzw. sieben Nutzungsänderungen/Umbaumaßnahmen jährlich waren dabei Nachgenehmigungsverfahren. Hierbei handelte es sich vielfach um die Nachgenehmigung kleinerer Bauabweichungen vom genehmigten Bestand bzw. um die Nachgenehmigung kleinerer älterer Baumaßnahmen.

Alle dem Landkreis Cloppenburg bekannten Stallanlagen – so Wimberg – seien grundsätzlich bau- oder immissionsschutzrechtlich geregelt. Weil jedoch nie gänzlich ausgeschlossen werden könne, dass es im Einzelfall nicht doch irgendwo ein ungenehmigtes Stallgebäude gebe, habe er in der Kreistagssitzung am 13. März formuliert, dass „nahezu alle Ställe mit Genehmigung gebaut worden sind“, so Wimberg.

Beim Landkreis Cloppenburg sind rund 5000 tierhaltende Betriebe gemeldet. Die Antragszahlen für Neu-, An- und Umbauten von Tierställen zeigen seit Jahren eine deutliche Abwärtstendenz. Während 2007 noch 323 Genehmigungen für Stallneu- und Stallumbauten sowie Nutzungsänderungen beantragt wurden, lag diese Zahl 2017 nur noch bei 79.

Antragsunterlagen für Stallbaumaßnahmen würden – sagte Wimberg – überwiegend von entsprechenden Fachbüros eingereicht. Das Bauamt informiere die Entwurfsverfasser zum Beispiel auf Entwurfsverfassertagen und Rundschreiben. Daneben stehe das Bauamt im Kontakt mit Interessenvertretern wie zum Beispiel dem Landvolk.

Sollten bei Kontrollen vor Ort ungenehmigte Bautätigkeiten festgestellt werden, würden Stallanlagen umgehend stillgelegt, so Wimberg. Zur Überprüfung, ob eine nachträgliche Genehmigung erteilt werden kann, werden vom Bauherrn unter Anwendung von Zwangsmitteln die erforderlichen Unterlagen angefordert. Eine bereits aufgenommene Nutzung wird bis zur Genehmigung untersagt. Daneben erfolgt die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bzw. die Anzeige einer Straftat. Für die Nachgenehmigung wird die dreifache Genehmigungsgebühr festgesetzt.