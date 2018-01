Cloppenburg Wie soll ich mit einem solchen Gebot nach Telbrake fahren?“ Josef Batke, einst Berufsschullehrer im Agrarbereich in Vechta, war mächtig sauer. Er hatte bei der 849. Zuchtviehauktion für seinen Nachbarn Ludger Espelage aus Vechta-Telbrake eine 33 Monate alte Färse mit bestem Stammbaum, die Anfang Dezember gekalbt hatte und schon 34 Liter Milch gab, in den Ring der Cloppenburger Münsterlandhalle geführt. Nach mehr als fünf Stunden Auktion waren nur noch wenige Plätze der Bieter besetzt. Und so kam es, wie es kommen musste: Für 1400 Euro ging die Revolver-Tochter in einen anderen Stall.

Ähnlich erging es Werner Tellmann aus Peheim-Bischofsbrück. Die junge Endure-Tochter, die schon 43 Liter Milch als erstes Resultat aufweist, ging noch für 2150 Euro nach Spanien, so wie die Hälfte des Auftriebs ins Ausland ging. Eine „Merandy“-Tochter, die hinten links weniger Milch gibt, kam dann nur auf 1400 Euro. So ging es vielen Besitzern, die für ihre Färsen mit leichten Blessuren, wie Schwellungen im Sprunggelenk oder Strichwarzen, deutlich weniger Geld bekamen. Enttäuschung dann aber, als Tellmanns für die „Envious“-Tochter, die auch schon 31 kg Milch nachwies, nur 1600 Euro erhielten. „Aber nachher kommen noch zwei Spitzentiere“, meinte Senior Georg. Käufer hatten sich schon erkundigt und die Färsen begutachtet.

1800 Euro war für die „Krusader“-Tochter noch ein durchaus akzeptabler Preis. Aber als dann ein Käufer aus Esterwegen für die „Cassano“-Tochter – immerhin 40 Liter aufweisend – von Auktionator Michael Hellwinkel für 1500 Euro den Zuschlag erhielt, gab es doch ein langes Gesicht. „Insgesamt sind wir aber zufrieden“, meinte Georg Tellmann, der mit seinem Sohn sehr erfolgreich – 12 400 kg im Schnitt – 50 Kühe melkt und neben der eigenen Zucht auch Kälber dazukauft und dann als Färsen verkauft.

Der 13-jährige Enkel Jan beobachtete aufmerksam am Rande das Marktgeschehen. Den Betrieb will er ebenso wie seine Schwestern nicht übernehmen. „Ich will Landmaschinenschlosser werden“, meint er. „Bauer lohnt sich nicht.“ Dabei weiß er über die Qualität der Kühe schon bestens Bescheid. „Das Zentralband, der Rücken und die Zitzen, das ist das Entscheidende“, meint er fein beobachtend. „Und wenn sie dann noch gut Milch geben …“

Die Färsen werden übrigens bei Auktionen nach dem Alter in den Ring geführt. Im Dezember haben sie in der Regel gekalbt. Aber wenn sie – dann im Februar statt im Dezember 2015 geboren sind – halt länger auf die erste Besamung waren mussten, sitzen oft die meisten Käufer nicht mehr am Rang. Die Transporter in Richtung Polen oder Holland sind schon gefüllt.

„Da muss Masterrind sich bewegen“, fordert Josef Batke. Viele Tiere würden durch Agenten des Verbands gekauft. „Und die müssen dann bei den älteren Tieren auch noch anwesend sein und für einigermaßen akzeptable Preise sorgen.“ Insgesamt wurde ein Durchschnittspreis von 1613 Euro erzielt.

Angesichts des drastisch fallenden Milchpreises – fünf Cent weniger zahlt das Deutsche Milch-Kontor (DMK) – gab es verärgerte Gesichter bei den Milchbauern. Aber der Färsenpreis war Anfang der Woche in Verden um 230 Euro auf 1547 Euro abgesackt. Das Minus hielt sich in Cloppenburg mit 168 Euro pro Tier im Rahmen. Spitzenpreise aber gab es nicht; gleich fünf Färsen – auch Tellmanns „Endure“-Tochter mit dem, so Auktionator Michael Hellwinkel, „Granaten-Euter“ – kam auf 2150 Euro.