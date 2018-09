Cloppenburg /Lastrup Die Pläne zur Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der kreiseigenen Sportschule Lastrup lagen schon länger in der Schublade, doch nun hat der Kreis sie ruckzuck hervorgeholt, um in den Genuss von Fördermitteln aus dem neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu kommen. Wie berichtet, sollen mit einem Budget von 100 Mio. Euro deutschlandweit 102 Projekte gefördert werden.

Die Zeit drängt

Da das Programm wegen der schleppend abgelaufenen Regierungsbildung in Berlin mit sehr kurzen Fristen arbeitet, musste der Kreistag am Dienstagabend zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammenkommen. Denn bereits am heutigen Donnerstag muss beim Bund ein Kreistagsbeschluss vorliegen.

Einstimmig beschloss der Kreistag das 3,1 Millionen Euro teure Förderprojekt: 45 Prozent (1,395 Mio. Euro) sollen vom Bund kommen, 55 Prozent gibt der Landkreis (1,705 Mio. Euro). Der Kreis beschäftige sich schon länger mit einer Sanierung und Modernisierung seiner Kreissportschule, so Kreisrat Neidhard Varnhorn. Dass es jetzt so schnell gehe, liege „an dem Programm aus dem Hause Seehofer, das uns quasi vor die Füße gefallen ist.“

Kritik von Steenken

CDU-Kreistagsmitglied Dr. Michael Steenken (Saterland) kritisierte die kurzen Fristen des Programms. „Wir haben wegen der kurzen Vorlaufzeit in der Fraktion durchaus kritisch diskutiert“, so Steenken. Es wäre jedoch fahrlässig gewesen, eine so große Förderung einfach liegenzulassen.

Bekanntlich verfügt die Kreissportschule über Veranstaltungs-, Lehr- und Aufenthaltsräume, einen Speisesaal, einen Küchenbereich, Büro- und Verwaltungsräume sowie 36 Räume mit 88 Betten. Für die Sanierung seien Ersatzbauten vorgesehen, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Die Küche verfüge über keine gedämmte Sohle und nur unzureichende Bodenabläufe, die dringend aus hygienischen Gründen erforderlich seien. Zudem sei die lichte Höhe zu niedrig für Entlüftungsanlagen, so die Kreisverwaltung weiter. Die Außenwände seien ohne Isolierung.

Verbunden mit dem Küchenbereich ist der Speisesaal. Mehrbettzimmer sollen in Einzel- bzw. Doppelzimmer umgebaut und zwei Gemeinschaftsduschen aufgelöst werden. Der Verwaltungstrakt befindet sich zurzeit in der Ex-Hausmeisterwohnung. Für diesen gesamten Bereich strebt der Kreis einen Neubau an. Denn aus wirtschaftlichen Gründen sei eine Sanierung nicht mehr sinnvoll.

900 qm Neubau

Der Neubau soll 900 qm groß sein: Davon entfallen 390 qm auf Küche und Speisesaal, 240 qm auf den Verwaltungstrakt und 270 qm auf den Bettentrakt mit 26 Betten (davon zwölf zusätzliche Betten). Außerdem soll ein Aufzug eingebaut werden. Zum Sanierungsprogramm gehören Veranstaltungs- und Lehrräume sowie die Integration eines kleinen Cafés (zusammen 450 qm). Für die Sanierung ist ein Architektenwettbewerb ausgelobt worden.

Museumsdorf profitiert

Und auch das Museumsdorf soll nach einem ebenfalls einstimmigen Beschluss des Kreistags von dem neuen Förderprogramm aus Berlin profitieren, denn viele der 60 Gebäude sind in dem 1936 gegründeten Freilichtmuseum inzwischen sanierungsbedürftig. Vier Mio. Euro sollen in den Jahren 2019 bis 2022 verbaut werden. Und das sind die dicksten Brocken: Dachsanierung von 35 Gebäuden 917 000 Euro, Fassadensanierung von 44 Gebäuden 1,215 Mio. Euro, Innensanierung von 31 Gebäuden 606 000 Euro, Sanierung von drei Ausstellungs- und Vermittlungsgebäuden 900 000 Euro.

45 Prozent (1,8 Mio. Euro) der vier Mio. Euro übernimmt der Bund, 1,6 Mio. Euro das Land, 200 000 das Museumsdorf selbst, 288 000 Euro der Landkreis, 80 000 Euro die Stadt Cloppenburg (die auch Antragstellerin ist) und 32 000 Euro der Kreis Vechta.