Cloppenburg Zu Wein, Flammkuchen und leckeren Kleinigkeiten beim 1. Cloppenburger Weinfest laden die Fördervereine der örtlichen Lions Clubs – wie berichtet – für den 10. August ein. Ein stimmungsvoller Abend im Innenhof der Wehlburg des Museumsdorfs mit Saxofon-Musik und musikalischen Einlagen erwartet die Gäste in sommerlicher Atmosphäre.

Für die gute Sache wird schon im Vorfeld eine stille Auktion gestartet. Ab sofort ist die Website mit den Events, Objekten und Aktionen erreichbar – www.stille-auktion-weinfest-clp.de. Bis zum 9. August sind Gebote über diese Webseite möglich.

Die Preise seien wertig und originell, heißt es in der Ankündigung. Denn es werden unterschiedlichste Dinge angeboten – wie Grafiken und Bilder, aber auch ein privater Abend in der Kinolounge Casablanca, eine Oldtimer-Ausfahrt nach Ostfriesland, Aufenthalte in Ferienwohnungen in Aachen oder Norderney, und eben auch ein Abend mit Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und Frau Sigrid, die die Gewinner bekochen wollen.

Der Zuschlag mit der Möglichkeit, ein letztes Gebot abzugeben, erfolgt dann am Abend des Weinfestes. Hier beträgt der Eintritt sieben€ Euro, im Vorverkauf fünf Euro. Spendenzweck ist der Neubau einer Krankenstation in Alenga/Uganda, ein Projekt, das von der Cloppenburgerin Greta Berges in ihrem Freiwilligendienst angestoßen wurde – und hiermit weitergeführt werden soll. So hoffen die Veranstalter auf einen erfolgreichen Abend für den guten Zweck.