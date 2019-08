Cloppenburg Der Cloppenburger Bäckermeister Ludger Middendorf hat sich jetzt als neues Auslieferungsfahrzeug für Backwaren und Bäckereiprodukte ein Elektrofahrzeug zugelegt. „Ich wollte etwas für die Umwelt tun. Deshalb habe ich mich entschlossen, ein CO2 -freies Fahrzeug der Marke Renault zu kaufen“, so Middendorf.

Im Vorfeld hat er sich bei Aloys Pöhler erkundigt. Der Höltinghauser Bio-Gärtner sammelt als Elektro-Pionier bereits seit einigen Jahren Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen der französischen Marke.

Ein weiterer Grund für den Kauf eines Elektroautos war der Umstand, dass Middendorf bereits ein Blockheizkraftwerk besitzt. Hier erhält er monatliche finanzielle Zuwendung von der EWE, die er jetzt zum Teil in die Stromkosten des neuen Lieferwagen steckt. Täglich fährt der Bäckermeister an die 30 Kilometer in Cloppenburg und umzu, in der Woche an die 180 Kilometer. Das ist dann auch die wöchentliche Leistung, die er mit einer vollen Batterieaufladung fahren kann.

Weitere Vorteile des neuen Fahrzeuges sind die geringen Betriebskosten. Er braucht keine Steuern zu zahlen, Wartungskosten mit Öl fallen weg. Auch hat der Staat den Kauf des Elektrofahrzeuges unterstützt.

„Du hörst nichts beim Fahren“, betont Middendorf. Das Fahrzeug kann ähnlich wie ein Automatikfahrzeug gefahren werden. Wenn das Zeichen „Go“ aufleuchtet, kann es losgehen.