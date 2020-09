Lückenschluss Bis Herbst 2021: Bauarbeiten für Soeste-Brücke in Cloppenburg starten

Cloppenburg Mit dem Auto von der Osterstraße auf den Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz in Cloppenburg – das ist dank einer Brücke bald möglich. Wobei bald Ende 2021 meint. Denn bis Autos, Lkw, Fußgänger und Radfahrer die Soeste zwischen dem alten Krankenhaus-Eingang und hinter dem Grand Verace kreuzen können, wird es Herbst 2021 sein.

In der kommenden Woche rollt erstmal die ausführende Firma Peters Erd- und Straßenbau aus Vrees an, in der Woche ab dem 21. September beginnen dann die eigentlichen Gründungsarbeiten für das Brückenbauwerk. Über den Ablauf der Bauarbeiten informierten Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und Bauamtsleiter Armin Nöh am Montagmittag bei einem Ortstermin.

Verkehre entlasten

Seit 2015 werde dieses Verkehrsprojekt geplant, blickte Wiese zurück. Nun sollen in zwei Bauabschnitten zwei Verkehrsknotenpunkte in der Stadt aufgelöst werden. Denn wenn der Verkehr künftig von der Osterstraße am Krankenhaus vorbei auf den Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz fließt, wird die Mühlenstraße entlastet. „So können wir ganz neu über die Mühlenstraße nachdenken“, erklärte Wiese in Anlehnung an die in der vergangenen Woche vorgestellten Planungen. Außerdem würde die Kreuzung zur Soestenstraße entlastet – laut Wiese ein Nadelöhr –, denn mit der Brücke sei der Parkplatz dann von zwei Seiten aus erschlossen.

2,35 Millionen Euro investiert die Stadt in das insgesamt rund zehn Meter breite Bauwerk, das über eine sechs Meter breite Fahrbahn verfügt und einen Gehweg von etwa zwei Metern an jeder Seite haben wird. 1100 Quadratmeter Gehweg und Fahrbahn als Pflasterfläche sind vorgesehen, ebenso 800 Quadratmeter Fahrbahn in Asphaltweise. Denn angepackt werden muss eine Fläche von der Höhe des alten Krankenhaus-Eingangs bis zum Alten Stadttor. Das ganze Gelände muss um etwa 70 Zentimeter angehoben werden.

Schickes Design

Denn unter der neuen Brücke muss auch ein Hochwasser fließen können, ebenso muss Platz für Eis auf der Soeste sein. Mit Pflanzen, Bänken, einer Neugestaltung des Soesteufers ähnlich wie am Bernayplatz und einer besonders schicken Brückenkonstruktion mit Glas und indirekter Beleuchtung soll das Neubauwerk für Aufenthaltsqualität sorgen, berichtet Bauamtsleiter Nöh.

Flächen benötigt

Die bestehende Brücke über die Soeste nur einige Meter parallel zur neuen Brücke wird später zurückgebaut, berichtet Nöh. Auf dem Parkplatz fallen der großzügigen Neugestaltung einige Stellplätze zum Opfer. Flächen braucht die Stadt auch noch für den zweiten Bauabschnitt zwischen Krankenhausstraße und Osterstraße. Denn die Straße Hofkamp ist aktuell eine Einbahnstraße Richtung Krankenhaus, auch hier würde die Stadt gerne die sechs Meter breite Fahrbahn fortsetzen. Allerdings sträuben sich einige Anlieger. Ansonsten sollen die Arbeiten bis zur Osterstraße gleich im Anschluss an die Brücken-Baustelle beginnen, hoffen Nöh und Wiese auf eine Einigung.