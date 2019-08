Cloppenburg Auch wenn sich seit Monaten augenscheinlich nichts auf der unbebauten Fläche an der Ecke Soestenstraße/Bürgermeister-Heukamp-Straße getan hat, liegt die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) mit den Planungen zu ihrem geplanten Neubau der Cloppenburger Regionaldirektion im Zeitplan. Das erklärte der Leiter des Privatkundengeschäfts im Kreis Cloppenburg, Volker Raker, auf Nachfrage der NWZ.

„Es läuft alles planmäßig. An dem anvisierten Umzugstermin 2022 hat sich nichts geändert“, so Raker weiter. Zuletzt habe sich eine externe Fachfirma mit dem Thema „Bodenkontaminierung“ beschäftigt. Bekanntlich hat an dem Standort viele Jahre eine Tankstelle gestanden.

Wie bereits mehrfach berichtet, will die LzO ihren jetzigen Standort in der Stadtmitte verlassen und an die Soestenstraße umsiedeln. Dazu sind zwischenzeitlich vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt, der LzO und der Genos Carré Cloppenburg (Vechta) geschlossen worden. Letztgenannter Investor wollte ursprünglich auf dem Grundstück einen Media Markt errichten. Das neue LzO-Domizil wird ein Erdgeschoss und zwei weitere Geschosse umfassen. Vor dem Haus soll es einen Parkstreifen mit sechs Einstellplätzen, zwei weitere nur für behinderte Menschen und einen Fahrradstand geben. Zudem sollen weitere 53 Plätze (46 wären planungsrechtlich mindestens nötig) neben dem öffentlichen Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße vorgehalten werden.

Alle LzO-Beschäftigten, die zurzeit im großen Büroturm in der Stadtmitte arbeiteten, würden an den neuen Standort ziehen, bestätigte Raker. Nach dem Umzug werde die Sparkasse an ihrer jetzigen Wirkungsstätte mit einem SB-Standort vertreten bleiben.

Wie die LzO mit ihrem großen Büroturm weiter verfahren wird, stehe – laut Raker – noch nicht fest. Ob Verkauf oder Behalten: Mit dieser Frage habe sich die Sparkasse noch nicht auseinandergesetzt. Bezüglich einer Nachfolgenutzung – im Erdgeschoss möchte die Cloppenburger Politik gerne Gastronomie sehen – habe man bereits großes externes Interesse wahrgenommen. Es seien bereits etliche Anfragen an die LzO herangetragen worden, so Raker.

Ende vergangenen Jahres hatte der Bebauungsplan Nummer 129, der der LzO den Neubau ihrer Regionaldirektion an der Ecke Soestenstraße/Bürgermeister-Heukamp-Straße ermöglichen soll, nach der öffentlichen Auslegung eine weitere Hürde genommen. Mitte November 2018 empfahl der Planungsausschuss den B-Plan dem Verwaltungsausschuss zum Beschluss.

Die IHK geht in ihrer Stellungnahme davon aus, dass das Sparkassenhaus in dieser Lage zu einer Belebung des Standorts führen wird. Zudem spricht sie sich aber gegen den grundsätzlichen Ausschluss von Einzelhandel aus.