Medizin: GPZ freut sich über große Unterstützung

Cloppenburg Das Gemeindepsychiatrische Zentrum in Cloppenburg hat kürzlich ein Wohngebäude an der Lessingstraße in Cloppenburg erworben, um dort bis zu acht Menschen mit einer seelischen Behinderung einziehen zu lassen. Das Gebäude wurde barrierefrei und rollstuhlgerecht umgebaut und erfüllt nun alle Vorgaben, die zur Bezuschussung durch „Aktion Mensch“ gefordert waren.

„Mit insgesamt 260 000 Euro hat nun aktuell die ,Aktion Mensch´ den Erwerb, Umbau und Betrieb dieser neuen Wohnstätte für seelisch behinderte Menschen gefördert und somit die weitere dezentrale Entwicklung des GPZ in Cloppenburg maßgeblich unterstützt“, erläutert Clemens Rottinghaus als Hauptverantwortlicher für den Betriebsteil des Gemeindepsychiatrischen Zentrums.

Das Kuratorium der „Aktion Mensch“ habe offensichtlich die neue Wohngruppe, genauer gesagt das zweite von insgesamt nun fünf externen Wohnprojekten, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren im GPZ entstanden seien, für gut befunden und entsprechend gefördert, sagt Andreas Krone, Geschäftsführer des St.-Josefs-Hospitals Cloppenburg. „Darüber freuen wir uns und sind dankbar“, berichten beide Verantwortlichen.

„In der inklusiven Gesellschaft, die wir uns wünschen, sind alle Menschen gefragt, jeder mit seinen individuellen Möglichkeiten. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich zusammen leben, lernen, wohnen und arbeiten“, sagt Armin von Buttlar als Vorstand der „Aktion Mensch“. Mit der Förderung von sozialen Projekten für Menschen mit Behinderung, wie dieses aktuell im GPZ in Cloppenburg nun realisiert worden sei, „und mit unserer Aufklärungsarbeit, engagieren wir uns für die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen.“ Möglich mache das die Soziallotterie, an der regelmäßig rund 4,6 Millionen Menschen teilnähmen. Mit den Erlösen könnten bis zu 1000 Projekte monatlich unterstützt werden.

Das Gemeindepsychiatrische Zentrum, als rechtlich unselbstständiger Betriebsteil des St.-Josefs-Hospitals Cloppenburg, sei mittlerweile neben Standorten in der Stadt Cloppenburg, in weiteren Landkreisgemeinden, wie Emstek und Friesoythe mit verschiedenen Einrichtungsbausteinen, wie Wohnheime, Tagesstätten und mit ambulanten Betreuungsangeboten unterwegs, sagt Clemens Rottinghaus. Täglich würden bis zu 220 Menschen mit seelischen Behinderungen begleitet und auf ein möglichst selbstständiges Leben vorbereitet. „Die Dezentralisierung möglichst vieler Angebote ist erklärtes Ziel und wird sich in den kommenden Jahren hoffentlich fortsetzen lassen“, so Rottinghaus.