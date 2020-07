Mehr Platz für hiesige Gastronomie

Cloppenburg Die Stadtverwaltung Cloppenburg weist die Gastronomen darauf hin, dass die bestehenden Sondernutzungsflächen auf Antrag erweitert werden können. Viele Gewerbetreibende haben aufgrund der Einschränkungen nach der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu kämpfen.

Durch die bestehenden Abstandsregelungen können die Gastronomen ihre Restaurants nicht zu 100 Prozent auslasten. Aus diesem Grund bietet die Cloppenburger Stadtverwaltung die Möglichkeit, die bestehenden Außenbewirtschaftungen auf Antrag zu vergrößern.

Der Antrag ist formlos und schriftlich beim Ordnungsamt der Stadt Cloppenburg einzureichen und soll einen Lageplan enthalten. Bei der Planung der Erweiterung ist als Grundsatz zu beachten, dass niemand durch den Zustand der Sachen gefährdet, geschädigt oder – mehr als nach den Umständen vermeidbar – behindert wird. Zudem ist es nicht gestattet, Schrauben, Anker oder sonstige Befestigungen in das Pflaster einzubringen. Des Weiteren ist in der Fußgängerzone stets eine Rettungsgasse in einer Breite von mindestens 3,50 Metern frei zu halten.