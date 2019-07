Cloppenburg Nachdem die ersten beiden Abschnitte – Skaterbahn und Rasenspielfeld – im Mehrgenerationenpark bereits genutzt werden, sind nun auch die Bauarbeiten des dritten Abschnitts abgeschlossen. Die Kosten für den letzten Bauabschnitt belaufen sich auf etwa 300 000 Euro. Am Mittwoch wurde der gesamte Mehrgenerationenpark im Stadion an der Friesoyther Straße feierlich von Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) eröffnet. Zur Eröffnung waren auch der Erste Stadtrat Wigbert Grotjan, Vertreter des Rates, der Verwaltung und der beteiligten Firmen gekommen. Und auch die Mädchen und Jungen des Waldkindergartens waren dabei. Sie tobten sich an den Spielplatzgeräten aus.

Der dritte Teil lädt zum Spazieren, Entspannen und Abschalten ein. Der Abschnitt ist offen gestaltet und beinhaltet große Rasenflächen und Asphaltwege, die am Abend aus Sicherheitsgründen, aber auch für die gemütliche Atmosphäre, beleuchtet sind. Die Wege schließen an die Westerlandstraße und den Garreler Weg an. Im Herbst erfolgt noch eine Bepflanzung aus Hecken und Bäumen, die den Besuchern Schatten spenden werden.

Außerdem hat der Stadtrat am vergangenen Montag beschlossen, eine Graffitiwand aufzustellen, die den jungen Künstlern die Möglichkeit bietet, sich kreativ aber vor allem rechtmäßig auszuleben. Die Wand ist zwei Meter hoch und sechs Metern breit und lässt sich von beiden Seiten besprühen. Die Idee stammt aus dem Jugendparlament, welches sich neben der Beantragung auch mit 500€ Euro an den Kosten beteiligt.

Der erste Bauabschnitt wurde bereits im Sommer 2017 eröffnet und fordert sportliches Geschick auf der Skateranlage, der Streetballfläche und der Parkouranlage. Die Kosten beliefen sich dabei auf etwa 600 000 Euro€.

Der zweite Bereich ist seit Sommer 2018 fertiggestellt und erforderte eine Bausumme in Höhe von 350 000 Euro€. Der Abschnitt beinhaltet einen großen Spielplatz, auf dem unter anderem ein Sandbagger, eine Wasserpumpe und ein Hochseilparcours ihren Platz finden. Für die Kleinsten wird in den kommenden Wochen noch eine Rutschenanlage gebaut. Auf der Balancierstrecke mit einer Slackline und Wackelbalken ist der Gleichgewichtssinn gefragt. Zudem fordert der Bewegungsparcours mit verschiedenen Trainings-Geräten die ältere Generation.

Insgesamt belaufen sich die Kosten des Mehrgenerationenparks auf rund 1,2 Millionen Euro. Die Stadt hat für den Bau Zuschüsse in Höhe von 495 000€ Euro aus dem Investitionspakt „soziale Integration“ der NBank und 64 000€ Euro aus dem LEADER Förderprogramm aus dem Amt für regionale Landesentwicklung erhalten.