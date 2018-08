Cloppenburg Hitze, Trockenheit und viel Sonne: Das war der Sommer 2018. Und er ist noch nicht ganz vorbei. Denn ein dringend benötigter Landregen ist weiterhin nicht in Sicht, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit.

Somit ist die Lage an den örtlichen Gewässern weiter angespannt. Als bemerkenswert beschreibt der Landesbetrieb „die Dauer der Trockenheitsphase und die extrem niedrigen Niederschlagsmengen der vergangenen Monate“. Diese führen zu Rekord-Niedrigwasserständen an zahlreichen Pegeln. Das wirke sich laut NLWKN auf den Wasserhaushalt der Natur aus. Betroffen seien nicht nur kleinere Nebengewässer, sondern auch die übergeordneten Flussläufe.

„Zu einem vermehrten Fischsterben ist es allerdings noch nicht gekommen“, erklärt Michael Klaus von der Betriebsstelle Cloppenburg des NLWKN. Meist werden in solchen Niedrigwasserzeiten die Oberflächengewässer noch von großen Kläranlagen zusätzlich mit Wasser versorgt. Das gelte auch für die Soeste im Landkreis Cloppenburg, die als Zulaufgewässer für die Thülsfelder Talsperre dient.

„Die kritischen Sauerstoffverhältnisse für die Fische treten dann oft erst in den stehenden Gewässern wie dem Rückhaltebecken Alfhausen- Rieste auf, wo es zusätzlich zu ausgeprägten Blaualgenblüten mit einer weitergehenden Sauerstoffzehrung kommt,“ sagte Klaus. Auf die angespannte Lage reagierte der NLWKN Cloppenburg mit einem speziellen Sondermessprogramm, mit dem in den fließenden Zulaufgewässern vor allem die Temperatur und die Sauerstoffverhältnisse gemessen werden. Für die Planung weiterer Sofortmaßnahmen werden die Werte ausgewertet und den Wasserbehörden und Unterhaltungsverbänden zur Verfügung gestellt.

Trotz des von Meteorologen vorausgesagten Wetterumschwungs wird sich nach Angaben der Gewässerexperten vorerst wenig an der angespannten Situation ändern. „Dazu bräuchte es einen klassischen Landregen, also anhaltenden gleichmäßigen Niederschlag mit geringer Intensität, der derzeit allerdings nicht in Sicht ist“, so Klaus weiter.

Eine dichte Wolkenbildung ohne Regen oder auch Starkregen könnten die ökologische Lage in den Gewässern hingegen deutlich verschlechtern, teilte der NLWKN mit. „Kurzfristige und teils mit organischem Material belastete Niederschlagseinleitungen können eine Stoßbelastung der Gewässer mit einer starken Sauerstoffzehrung und Fischsterben zur Folge haben, da die Fische nicht so schnell in Bereiche höherer Sauerstoffgehalte fliehen können“, so Olaf Hansen vom NLWKN.