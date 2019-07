Cloppenburg Der Cloppenburger Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig für die Einführung eines Mehrweg-Pfandbechers in der Soestestadt ausgesprochen. Die Stadtverwaltung und die Wirtschaftsförderung sollen als Initiatoren auf die Wirtschaftsgemeinschaft, den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DeHoGa) und die Cloppenburg Marketing zugehen, um mit ihnen über die Einführung eines „Recup-Systems“ zu sprechen.

Die Idee und der Antrag dazu kam von den drei Ratsherren der Partei „Sozialliberales Cloppenburg“. Sie hatten darauf aufmerksam gemacht, dass in Deutschland stündlich 320 000 Einwegbecher verbraucht würden und man dieser Entwicklung mit einem umweltbewussten Mehrwegsystem für Becher entgegensteuern könnte. Das Start-up-Unternehmen „Recup“ biete seine Becher bereits in Oldenburg, München, Hamburg oder auf Sylt an.

Mit einer kommunalen Verbrauchssteuer wollte die SPD das Mehrwegbechersystem flankieren, sagte Fraktionsvorsitzender Jan Oskar Höffmann. Deswegen beantragten die Sozialdemokraten, dass die Verwaltung die Möglichkeiten einer solchen Steuer für Einwegverpackungen für Lebensmittel, die für unterwegs bestimmt sind, prüft. Solange Einwegverpackungen günstiger seien, würden sie den Mehrwegverpackungen vorgezogen, meinte Höffmann.

„Inhaltlich d’accord“ seien die Grünen mit der Idee, Einwegverpackungen zu vermeiden, sagte Michael Jäger. Man sei jedoch einer Steuer gegenüber skeptisch. Den Mehrweg-Becher unterstützen die Grünen vorbehaltlos. Diese Meinung teile die CDU, wie Prof. Dr. Marco Beeken sagte. Auch die Christdemokraten wollten den Eintrag von Einwegverpackungen verringern. Es sei aber schwierig zu kommunizieren – so Beeken weiter –, dass man in Cloppenburg eine Steuer auf Verpackungen zahlen müsse, in Molbergen und Garrel aber beispielsweise nicht. Am Ende der Diskussion gab es acht Ja-Stimmen, 20-mal Nein und fünf Enthaltungen für den Antrag der SPD.