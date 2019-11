Cloppenburg Gerade mal ein halbes Jahr hat es gedauert, bis die Türen der neuen Lidl-Filiale an der Emsteker Straße 63 sich wieder für einkaufswillige Kunden öffnen. Ein halbes Jahr, in denen die alte Lidl-Filiale, erbaut 1997, komplett abgerissen und eine neue, moderne Filiale errichtet wurde. Diese wurde am Donnerstag offiziell und gemeinsam mit Hermann Schröer, Ehrenbürgermeister und CDU-Fraktionsvorsitzender im Cloppenburger Stadtrat, eröffnet.

„Wir haben hier nun den modernsten Lidl, denn man haben kann“, sagt Philipp Wernicke, Abteilungsleiter bei Lidl, in einem Gespräch mit der NWZ. Auf ca. 1700 Quadratmetern Verkaufsfläche ist Platz für breitere Gänge, die den Kunden ein komfortableres Einkaufsgefühl vermitteln sollen. 3800 Einzelartikel werden hier zum Kauf angeboten – 75 Prozent davon sind Eigenmarken von Lidl. Die große Fensterglasfront vor dem Kassenbereich sorgt für Tageslicht in der Filiale und dunkelt sich bei starker Sonneneinstrahlung selbst ab. „Unsere Kunden sollen sich hier wohl fühlen“, sagt Wernicke.

Neu ist außerdem das überarbeitete Energiekonzept. In der Cloppenburger Lidl-Filiale wird auf energieeffizientere LED-Beleuchtung gesetzt. Außerdem wird auf fossile Brennstoffe verzichtet. Die von den Kühlmitteln produzierte Wärme wird in Heizenergie umgewandelt. Dies verringert laut Aussage der Lidl-Mitarbiter den CO2 Ausstoß um 30 Prozent gegenüber anderen Lebensmittelmärkten.

Doch damit nicht genug. Auch vor dem Einkaufsladen hat sich einiges getan. Neben einer DHL-Packstation und 148 Stellplätzen für Kunden der Filiale steht ebenfalls eine E-Ladesäule auf dem Gelände bereit. An dieser können künftig E-Automobile und E-Fahrräder mit einer Leistung von 50 Kilowatt aufgeladen werden. Damit ist die Cloppenburger Lidl-Filiale Vorreiter. In der Region gibt es bisher keinen Lidl-Markt mit Elektrotankstelle. Bis März 2020 soll sich dies jedoch schon bald ändern. Lidl plant, flächendeckend E-Ladestationen an Markt-Standorten zu errichten.

Begeistert von der neuen Technik und der Entwicklung der Filiale zeigte sich am Donnerstag auch Hermann Schröer. „Solche Entwicklungen sollen weiterhin gefördert und nicht durch falsche Entschlüsse belastet werden“, sagte er.

Schröer ließ es sich nicht nehmen, selbst aktiv zu werden. Für den guten Zweck setzte sich der Politiker persönlich an die Kasse, um die Einkäufe der Kunden über das Kassenband zu ziehen. Unter den aufmerksamen Augen von Lidl-Mitarbeiterin Johanna Berthy kamen so rund 417 Euro zusammen.

Ludger Otten, Lidl-Geschäftsführer der Regionalgruppe Cloppenburg, und Torsten Brüwer, Bereichsleiter Immobilien und Prokurist bei Lidl, rundeten den Betrag auf glatte 500 Euro auf. Das Geld wird dem deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Cloppenburg gespendet. „Es wird im Präventionsbereich eingesetzt“, sagte Christina Semmling, Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds.

„Wir sind froh, das wir den Markt so realisieren konnten und hoffen, dass unsere Erwartungen sich erfüllen werden“, sagte Geschäftsführer Ludger Otten. Die neue Lidl-Filiale hat montags bis samstags jeweils von 7 bis 21 Uhr geöffnet.