Cloppenburg Wilhelm Gelhaus aus Cloppenburg ist sauer und entsetzt. „Viele Cloppenburger mit mir können es nicht glauben, dass das doch wohl denkmalgeschützte Haus in Cloppenburg zwischen C.A. Thole und Uhren Reher an der Mühlenstraße/Anfang der Langen Straße gegenüber der Landessparkasse zu Oldenburg abgerissen werden soll“, findet der Cloppenburger.

Wie berichtet, soll auf 1054 Quadratmetern ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden. Ins Erdgeschoss soll ein Gastronom einziehen. In den oberen drei Stockwerken sind Wohnungen geplant, den Abschluss des Gebäudes soll ein Staffelgeschoss mit einem Penthouse bilden. Geplant ist auch eine Passage, die Stadtmitte und Stadtpark verbindet.

Alte Fassade integrieren

„Wenn das Gebäude abgerissen wird und durch einen völlig anderen – nur für geschäftliche Zwecke aussehenden – Bau ersetzt wird,dann ist für mich ein Teil von Cloppenburg dahin! Könnte man nicht jedenfalls in der Fassade des Neubaus die alte Fassade unterbringen?“, kritisiert Gelhaus. Für ihn ist das Gebäude schützenswert. Eine Nachfrage bei der Stadt ergab, dass das frühere Hotel Eckmeyer nicht unter Denkmalschutz steht.

„In der Mühlenstraße stehen die ’Königsapotheke’, Mühlenstraße 2, und das Eckhaus (Haus Wewer) Mühlenstraße 5+7 beziehungsweise Lange Straße 1+3 unter Denkmalschutz“, heißt es auf Nachfrage aus dem Cloppenburger Rathaus.

Gelhaus kritisiert, dass man sich in der Stadt sogar damit rühme, dass in der Stadtmitte demnächst ein Hochhaus stehe. In anderen Städten rühme man sich mit denkmalgeschützten und historischen Häusern.

Die Kritik am Vorhaben kann Investor Dr. Jürgen Vortmann nicht verstehen. Er habe für das Projekt schon viele positive Rückmeldungen bekommen, auch die politischen Gremien – der städtischen Planungsausschuss und der Verwaltungsausschuss – hätten das Vorhaben einstimmig gebilligt. Wenn das Haus unter Denkmalschutz stünde, könne er Gelhaus’ Ansinnen nachvollziehen, sagt der Cloppenburger Rechtsanwalt.

Da dies aber nicht der Fall ist, findet er, dass die Planungen eine gute Weiterentwicklung für die Stadt sind. Und dieser Fortschritt – auch optisch – sei nötig, um das Objekt attraktiv für Mieter zu machen. „Wir brauchen ganz dringend eine weitere gute Gastronomie in der Innenstadt, damit wir den Besuchern ein Erlebniseinkaufen bieten können“, findet Dr. Vortmann. Und die in dem bestehenden Gebäude unterzubringen, sei schwierig. Noch im Februar hatte es geheißen, dass es Verhandlungen mit dem Café Extrablatt gab. Ein Einzug der Gastro-Kette sei aber vom Tisch, so Vortmann.

Man habe jetzt eine „Brauerei im Rücken, die sehr gerne in das neue Gebäude einziehen würde“, sagt der Rechtsanwalt. Ob man sich einig wird, entscheide sich in den nächsten Wochen.

Ein zweites Argument, dass gegen den Erhalt des Gebäudes spreche, sei die Bausubstanz. Man müsse nur mal in den Keller gehen, um zu sehen, dass diese nicht mehr die Beste sei, so Dr. Vortmann. Und die Fassade in den Neubau einzuarbeiten – so wie es Wilhelm Gelhaus fordert – ist für den Investor ebenfalls keine Option.

Nächste Schritte

Der Bauantrag ist eingereicht und wird bei der Stadt bearbeitet. Eigentlich war der Baubeginn für Herbst geplant. „Ob wir dann anfangen, weiß ich nicht“, so Vortmann. Denn eine Ladenfläche auf 60 Quadratmetern ist noch vermietet – und zwar bis Oktober 2020. „Es wäre schade, wenn es da so eine große Verzögerung gäbe“, sagt Vortmann.

Wilhelm Gelhaus hofft indes nicht nur auf Verzögerungen. In anderen Bundesländern seien Baumaßnahmen verworfen worden, „weil sie dem Schutz von städtegebenden Charakter vorhandener Gebäude widersprachen. Schade, dass Cloppenburg – wohl mit zu viel Geld bei Investoren, aber mit zu wenig Sinn und Verstand für Denkmalschutz – sich bei den zuständigen Behörden entfremden lässt. Vielleicht sollten junge Leute einen ’Friday for Denkmalschutz’ einrichten, bis die Alten Sinn und Verstand bekommen. Junge Leute der Stadt, zeigt es den alten Quasi-Denkmalschützern der Stadt: Freitag für Denkmalschutz oder so ähnlich – das ist die Antwort!“, appelliert Gelhaus abschließend.