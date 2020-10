Pandemie: Mehr als 100 neue Corona-Fälle im Kreis Cloppenburg

Cloppenburg Die Corona-Pandemie im Landkreis Cloppenburg hat sich erneut verschärft. Laut Kreisverwaltung sind über das Wochenende 147 neue positive Testergebnisse hinzugekommen. Damit gibt es derzeit im gesamten Kreisgebiet 558 aktuelle Coronafälle.

„Es ist erneut der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie im Landkreis Cloppenburg“, teilt die Kreisverwaltung dazu mit. Der Inzidenzwert erhöhte sich laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt für den Landkreis Cloppenburg am Sonntag auf 158,2.

Wie haben sich die Zahlen entwickelt ?

• Gesamtzahl: Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg stieg bis Sonntag (Stand 13.30 Uhr) auf 1227. Am Samstag hatte die Kreisbehörde noch insgesamt 1143 positive Testergebnisse gemeldet, am Freitag hatte die Zahl noch bei 1080 gelegen. • Neuinfektionen: 84 neue positive Testergebnisse vermeldete die Kreisverwaltung am Sonntag. Im Vergleich zum Vortag war dies ein weiterer Anstieg der Neuinfektionen. Bereits am Samstag lagen von 63 Personen positive Testergebnisse vor, ebensoviele wie am Freitag. Damit blieben die Zahlen weiterhin auf einem hohen Niveau. • Genesene: Doch es gab nicht nur Neuinfektionen. Am Sonntag meldete der Landkreis drei genesene Personen. Am Samstag waren es sogar 18, so dass sich über das Wochenende 21 Personen von einer Corona-Infektion erholt hatten. Darüber hinaus waren im Vergleich zu Freitag bis Sonntagmittag drei Personen weniger in stationärer Behandlung. Derzeit sind es 18 Personen. • Quarantänefälle: Ebenfalls leicht gesunken ist die Zahl der aktuellen Quarantänefälle. Lag diese am Freitag noch bei 895, meldete die Kreisverwaltung am Sonntag, dass sich derzeit noch 894 Personen in Quarantäne befinden. Am Samstag hatte die Zahl zwischenzeitlich bei 869 gelegen.

Wie haben sich die Coronafälle verteilt ?

„Die Neuinfektionen verteilen sich auch heute auf den privaten Bereich und das berufliche Umfeld, ohne dass sie einem konkreten Infektionsschwerpunkt zuzuordnen sind“, hieß es von der Kreisverwaltung am Sonntag. An dem Tag stammten die 84 neuen Fälle aus zehn Städten und Gemeinden im Landkreis.

Am Samstag hatten sich die 63 Neuinfektionen noch über zwölf Städte und Gemeinden verteilt.