Cloppenburg In zentralen Lagen rund um die Fußgängerzone sind Parkplätze inzwischen auch in Cloppenburg ein knappes Gut geworden. Um die vorhandenen Stellplatzkapazitäten im Kernbereich der Innenstadt zu optimieren, hat die Verwaltung am Donnerstagabend im Bau- und Verkehrsausschuss einen vier Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog vorgestellt.

1. Ab dem 1. Januar 2019 soll der Gebührenzeitraum auf 9 bis 18 Uhr ausgedehnt werden. Bislang muss nur bis 17 Uhr bezahlt werden. Darüber hinaus regte die Verwaltung an, künftig auch samstags Geld zu nehmen. Unter der Woche sei der Marktplatz voll, am Samstag dagegen leer, weil viele Mitarbeiter von Innenstadt-Geschäften beispielsweise auf dem dann kostenfreien Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz ihre Fahrzeuge abstellten. Und diese Flächen fehlten so für die Kunden, begründete Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU).

Samstags kostenlos parken sei ein positives Merkmal, für das die Stadt weit über die Region hinaus bekannt sei, widersprach Jan Oskar Höffmann (SPD). Dieses wertvolle Marketing-Instrument dürfe man nicht so ohne Weiteres aus der Hand geben.

2. Darüber hinaus will die Stadt an bislang kostenfreien Parkflächen wie „Auf dem Hook“ und am ZOB Pingel Anton Parkscheinautomaten aufstellen. Auf diesen innenstadtnahen Flächen stünden werktags vor allem viele Dauerparker, die zum Beispiel in der Kreishandwerkerschaft zu tun hätten, hieß es.

3. An den Ortseingängen sollen moderne LED-Monitore installiert werden, die aktuelle Informationen über das in der Stadt vorhandene Parkplatzangebot liefern. Zur Finanzierung soll der 30-Minuten-Satz von aktuell 40 auf 50 Cent angehoben werden.

Außerdem hat sich die Stadt in den vergangenen Monaten auf fünf Seiten darüber Gedanken gemacht, wie ein modernes Parkleitsystem aussehen könnte. Stichworte wie Bodendetektoren, Induktionsschleifen oder Sensorkameras seien inzwischen aber vor dem Hintergrund der neuen Datenschutzgrundverordnung oder neuester Techniken nicht mehr das Papier wert, auf dem sie gedruckt seien, erklärte Bauamtsleiter Armin Nöh. So habe das von der TU Braunschweig entwickelte Parkplatzsuch-System inzwischen deutschlandweit rund 60 Millionen Parkplätze erfasst. Die App, die einfach aufs Smartphone herunterzuladen sei, informiere beispielsweise mit einem Ampelsystem darüber, wie stark einzelne Parkflächen frequentiert seien.

4. Es müsse – so Bürgermeister Wiese – geprüft werden, ob zusätzlicher Parkraum in Form einer Parkpalette oder Tiefgarage geschaffen werden solle. Ob dies im Bereich der Bürgermeister-Heukamp-Straße – Stichworte Mindestabstand zur und Grundwasserspiegel an der Soeste – sinnvoll sei, bezweifelte Wiese.

• Der Bahnübergang „Brookweg“ der Strecke Oldenburg-Osnabrück wird erneuert und beschrankt. Das kostet insgesamt rund 785 000 Euro. Die Stadt wird sich mit circa 100 000 Euro beteiligen.

• Wie berichtet, muss der fast neue Kreisel an der Friesoyther Straße wegen Baumängeln bereits saniert werden. Ab dem 25. Juni wird er für mehrere Wochen voll gesperrt.