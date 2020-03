Partnerschaftskomitee Cloppenburg Beschließt Obergrenze: Weniger Behinderte dürfen nach Bernay

Cloppenburg Maximal zwei bis drei Personen mit einer Behinderung sollen künftig an der Fahrt nach Bernay teilnehmen dürfen. Dies beschloss das Partnerschaftskomitee Cloppenburg-Bernay auf der Mitgliederversammlung im Hotel Schlömer. Begründet wird diese Obergrenze mit Inklusionsproblemen in Frankreich. Vorsitzender Dr. Günther Klaushenke machte deutlich, dass Frankreich noch nicht so weit sei wie Deutschland.

Des Weiteren sei es nach wie vor schwer, eine passende Gastfamilie für die Personen mit Beeinträchtigung zu finden. Dabei seien die Teilnehmer auf freiwillige Unterstützung angewiesen.

Den Antrag auf Unterbringung in einem Hotel oder einer Pension lehnte der Vorstand jedoch entschieden ab. „Wir müssen auf eine sachliche Ebene kommen“, sagte der Vorsitzende bei der Versammlung.

Beim Jahresrückblick zog der Vorstand Bilanz. Als besonderen Höhepunkt lobten die Vorstandsmitglieder das Jubiläumsfest in der französischen Partnerstadt. Damals wurde der 30. Geburtstag der Partnerschaft gefeiert. Des Weiteren befassten sich die Mitglieder auf der Versammlung mit der Besetzung der einzelnen Vorstandsposten. Schatzmeister Edmund Sassen legte einen ausgeglichen Haushalt vor. Vom 10. bis zum 14. Juni in diesem Jahr findet die deutsch-französische Bürgerbegegnung in Cloppenburg statt. Auf dem Programm steht unter anderem eine Tagesfahrt nach Langeoog sowie eine Besichtigung des Oldenburger Schlosses.