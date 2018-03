Cloppenburg Die Pläne für ein neues Ausflugslokal am Cloppenburger Surfsee (die NWZ berichtete) hat die Stadtverwaltung am Mittwochabend bei der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses präzisiert. An dem stellenweise bis zu zehn Meter tiefen Gewässer an der Höltinghauser Straße will ein Investor aus Vechta eine Gastronomie auf 400 Quadratmetern mit 200 bis 250 Sitzplätzen (inklusive Terrasse) bauen. Auf dem rund 4600 Quadratmeter großen städtischen Grundstück, dessen Verkauf an den Investor vom Rat bereits am 18. Dezember 2017 beschlossen worden ist, sollen zudem rund 35 bis 40 Pkw-Einstellplätze entstehen. Und neue Jobs gibt es auch: Die Verwaltung sprach am Mittwochabend von 20 Vollzeit- und 50 Aushilfsstellen.

Wie einem Protokoll aus dem vertraulichen Teil der Ratssitzung am 18. Dezember 2017 zu entnehmen ist, wurde in einem zweiten oder dritten Schritt „auch die Errichtung eines Hotels und einer Wasserskianlage in Betracht gezogen“. Davon hat die Verwaltung inzwischen offenbar Abstand genommen. „Wir planen ausschließlich ein Ausflugslokal“, erklärte Planungsamtsleiter Hermann Asbree am Donnerstag auf Nachfrage der NWZ. Weitere Bebauungen wolle die Stadt „nicht groß in die Diskussion bringen“, sagte Asbree. Diese seien „im Moment kein Thema“.

Allein das Projekt „Ausflugslokal“ planerisch voranzutreiben, sei eine anspruchsvolle Aufgabe, so Asbree weiter. Im Vorfeld seien mit den zuständigen Aufsichtsbehörden die Aspekte „Hochwasserschutz“ und „Naturschutz“ besprochen worden. Bei der neu festgelegten Linie zum Überschwemmungsgebiet seien keine Bedenken vorgebracht worden, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung.

Damit auch die Anlieger in der gegenüberliegenden Wohnsiedlung an der Höltinghauser Straße das Projekt akzeptierten, seien zudem brauchbare Lösungen in den Bereichen „Lärmschutz“ und „Verkehrsführung“ erforderlich. Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Heinz-Georg Berg (SPD) erklärte Asbree zudem, dass es lediglich zwischen dem See und der Höltinghauser Straße eng umgrenzte Baumöglichkeiten geben solle. Zudem plane die Verwaltung, mit dem Projekt die Naherholung in dem Bereich zwischen Museumsdorf und Surfsee attraktiver zu gestalten.

Unter den Ausschussmitgliedern wurde das Projekt offenbar durchweg positiv gesehen. Die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange empfahlen sie dem Verwaltungsausschuss (VA) und dem Rat jeweils einstimmig zum Beschluss. Der Startschuss für die Planung ist damit gefallen.

• Damit die Stadtverwaltung die geplante rückwärtige Erschließung der Mühlenstraße an die Osterstraße anbinden kann, muss sie in diesem Bereich private Flächen erwerben. Um diesen Flächenerwerb bauleitplanerisch abzusichern, empfahl der Ausschuss dem VA und dem Rat, die Erweiterung des Bebauungsplans „Antoniusplatz“ zu beschließen. Bezüglich des Ankaufs habe es – so Planungsamtsleiter Asbree – bereits Gespräche mit dem Krankenhaus und einigen Anliegern gegeben. Ausschussmitglied Jan Oskar Höffmann (SPD) befragte die Verwaltung nach einem möglichen Plan B, falls die Grundstücksgeschäfte nicht zustande kämen, während Heinz-Georg Berg den so genannten Umlegungsausschuss ins Spiel brachte. Zwangsmaßnahmen lehnte Asbree kategorisch ab: In den vergangenen drei Jahrzehnten sei es stets auf freiwilliger Basis zu Einigungen gekommen.

• Das neue Baugebiet „Östlich Neuendamm“ schreitet seiner Realisierung entgegen. Einstimmig empfahl der Ausschuss die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans zum Beschluss. Es handelt sich um rund 25 Grundstücke mit circa 50 bis 70 Wohneinheiten.