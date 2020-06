Politik: Besondere Ausgabe der Sommergespräche

Cloppenburg „Die dritten Sommergespräche des Bildungswerkes finden auf jeden Fall statt“, verkündete die pädagogische Leiterin des Bildungswerkes Ilona Heydt. Zum 60. Jubiläum des Bildungswerkes gibt es im Rahmen der Sommergespräche ein „Bürgermeister Spezial.“ In den Außenstellen des Bildungswerkes Cappeln und Emstek warten auf die Bürger spannende Gespräche mit den Bürgermeistern Marcus Brinkmann (Cappeln) bzw. Michael Fischer (Emstek). Dr. Wolfgang Wiese stellt sich in Cloppenburg den Diskussionen und zum Abschluss ist der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers der Gesprächspartner.

Los geht es am Dienstag, 23. Juni, im Generationenpark in Emstek, gefolgt von Cappeln am Dienstag, 2. Juli, im Innenhof des Rathauses. Der Stadtpark ist der Veranstaltungsort für Bürgermeister Dr. Wiese am Mittwoch, 8. Juli, und schließlich ist der Vorplatz des Bildungswerkes Austragungsort für die Diskussion mit dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers am 14. Juli. Die Veranstaltungen beginnen alle um 17 Uhr.

„Das Sicherheitskonzept bezüglich der Pandemie-Vorschriften steht“, sagt Heydt. Aus diesem Grunde muss die Teilnehmerzahl begrenzt werden, und eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Auf besonders spannende Gespräche setzt Heydt mit dem Finanzminister, der in der Coronakrise nachdrücklich gefordert wurde. Anmeldungen unter Telefon 0 44 71/9 10 80 oder per E-Mail unter verwaltung@bildungswerk-clp.de.

