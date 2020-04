Politik: Grüne: Dialog mit Bauern fortsetzen

Cloppenburg „Du kochst den Kaffee – wir bringen Kuchen mit!“ Unter diesem Motto hatten die Kreis-Grünen Besuche bei Landwirten angeboten, um nach deren massiven Protesten miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit diesem Angebot ist die Partei nach eigenen Angaben auf reges Interesse gestoßen. „Wir hatten nicht so viel Resonanz erwartet und waren wirklich überrascht“, so Kreis-Vorstandsmitglied Brigitte Ebben. Die Gesprächsreihe sei wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden, sie solle aber auf jeden Fall fortgeführt werden, sobald die Entwicklung es zulasse, so Ebben.

Einigkeit habe in der Forderung nach gerechten und höheren Erzeugerpreisen als Voraussetzung für notwendige Veränderungen bestanden. Auch eine Neuausrichtung der Subventionspolitik erwies sich als unstreitig – nicht pauschal nach Flächengröße, sondern nach volkswirtschaftlichem Nutzen der erbrachten Leistung, Schutz der Natur und ökologischer Landschaftspflege. Im Zentrum neuer politischen Rahmenbedingungen müsse ein ausreichendes Einkommen für die Familie stehen. „Wir haben durch die Gespräche und Betriebsbesichtigungen neue Einblicke in die vielfältige Arbeit bäuerlicher Familienbetriebe erhalten“, so die Grünen.