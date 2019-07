Cloppenburg Seit Anfang Juli bis voraussichtlich Ende des Jahres bestimmen Bauarbeiter und keine Autos mehr das Bild an der Kreuzung Lange Straße/ Löninger Straße/ Eschstraße/ Kirchhofstraße in Cloppenburg. Die Bauarbeiten an der Kreuzung an der St.-Andreas-Kirche sind wegen der Erneuerungen und hydraulischen Optimierungen an der Regen- und Schmutzwasserkanalisation notwendig, heißt es von der Stadtverwaltung.

Zwar gibt es – wie bei jeder Baustelle – offizielle Umleitungen. Diese scheinen aber, auch zum Ärger der Anwohner rund um die Baustelle, nicht viele Autofahrer zu interessieren. Denn obwohl ein Teil der Dechant-Brust-Straße vor eineinhalb Jahren als Einbahnstraße ausgewiesen wurde, trudeln bei der Stadt Cloppenburg seit Beginn der Bauarbeiten an der Kreuzung vermehrt Hinweise über die Missachtung der Einbahnstraßenregelung ein.

„Um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, bittet die Stadtverwaltung um die Einhaltung der geltenden Regelungen. Zudem wurde die Polizei informiert, die regelkonforme Befahrung der Dechant-Brust-Straße zu kontrollieren“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Einbahnstraßen dürfen laut Straßenverkehrsordnung nur in der auf dem Verkehrsschild angezeigten Richtung befahren werden. In der Regel müssen sich alle Verkehrsteilnehmer an diese Vorschrift halten, die mit Fahrzeugen unterwegs sind. Im Fall der Dechant-Brust-Straße ist es Radfahrern jedoch erlaubt, die Einbahnstraße von beiden Seiten zu befahren. Dies wird durch das Verkehrskennzeichen geregelt. Wird die Einbahnstraße in falscher Richtung befahren, droht laut Mitteilung der Stadtverwaltung ein Bußgeld von 25 Euro€.