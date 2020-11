Protest in Cloppenburg: Hunderte Bauern blockieren mit Traktoren Lidl-Lager

Cloppenburg Hunderte Landwirte haben am Sonntagabend mit Traktoren das Lidl-Zentrallager in Cloppenburg blockiert. Gegen 20.15 fuhren sie mit ihren Maschinen auf das Lager der Discounter-Kette an der B72 zu, wo sie schon von einer Polizeiabsperrung erwartet wurden. Nach Augenzeugenberichten umfuhren die Landwirte die Sperre über ein Feldstück und konnten sich so trotzdem vor Ein- und Ausfahrt des Lagers stellen. Die Polizei Cloppenburg wollte diese Information und weitere Einzelheiten „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht kommentieren – bestätigte aber eine Demonstration von Landwirten beim Lidl-Lager.

Nach NWZ-Informationen aus dem Organisatoren-Kreis sollen es mindestens 500 Landwirte sein, die dort gegen niedrige Erzeugerpreise protestieren. Zahlreiche Bauern aus Ostfriesland und Friesland befänden sich aber noch auf dem Weg zum Zentrallager. So könne es dadurch auf der B72 um Cloppenburg zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Schon am vergangenen Freitag hatten rund 50 Bauern mit Traktoren das Edeka-Zentrallager in Neuenkruge blockiert. Kein Lkw kam mehr vom oder auf das Gelände. Zwischenzeitlich stauten sich 20 Laster vor dem Lager.

