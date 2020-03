Cloppenburg Nach elf Stunden erhörte der Geschäftsführer vom Cloppenburger Lidl-Zentrallager die Forderungen der rund 300 Landwirte, die sich am Donnerstagmorgen auf den Weg an den Brookweg in Emstekerfeld gemacht hatten, um mit ihren Treckern die Zufahren zum Lidl-Zentrallager und zum Amazon-Verteilzentrum zu blockieren.

Sie wollten, wie am Freitag berichtet, einen Dialog zwischen dem Discount-Riesen Lidl und den Landwirten erreichen. Mit einem Schreiben der Zentrale aus Neckarsulm war der Geschäftsführer um 17 Uhr nach draußen gekommen. Darin wird ein Gesprächstermin am Mittwoch, 11. März, versprochen. Zwei Mitarbeiter werden sich mit den Vertretern von „Land schafft Verbindung“ an einen Tisch setzen. Die Bewegung setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Landwirte ein, diese wollen eine faire Preispolitik von den Lebensmittelriesen.

„Es war klar, dass wir bei so einer Aktion keine großen Ergebnisse erzielen können. Aber wenn der Geschäftsführer bis mittags rausgekommen wäre, hätten wir ihm einiges ersparen können“, sagte Landwirt Jürgen Beselbecke aus Damme am Freitag.

Erstmal seien die Landwirte zufrieden mit dem Ergebnis ihres Protests. Bis zum Abend war die Stimmung friedlich. Als man das Ziel der Blockade – es konnten keine Lastwagen von oder zu den Logistikzentren von Amazon und Lidl fahren – erreicht hatte, und die Gesprächszusage kam, habe man noch gemeinschaftlich aufgeräumt und sei dann weggefahren. „Wenn das Gespräch am Mittwoch keine Früchte trägt, sind wir abends wieder da“, sagt der Landwirt. Denn viele Landwirte seien sauer und wollten sich die Preispolitik und das Verhalten der Lebensmittelriesen nicht mehr gefallen lassen.

Sie forderten einheitliche Standards für Lebensmittel – auch wenn diese in Brasilien produziert werden –, eine Abkehr von der neuen Düngeverordnung, mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft und schlicht mehr Kommunikation. Stichwort Kommunikation: Schon am Dienstag treffen sich Vertreter von „Land schafft Verbindung“ mit Mitarbeitern von Edeka – in Wiefelstede.

Ein positives Fazit zu der Protestaktion zog die Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta. Da die Spontandemonstration nicht angemeldet war, sicherten Polizisten, Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg und auch Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Cloppenburg die Versammlung und sorgten für einen sicheren Ablauf. Die Polizisten vermittelten zwischen Lidl-Führung – die nicht auf die Straße kommen wollte – und den Landwirten, die nicht ins Gebäude wollten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinen körperlichen Auseinandersetzungen. Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Walter Sieveke, der den ganzen Tag vor Ort war, zog ein positives Fazit: „Nach langwierigen Gesprächen freue ich mich, dass ein friedlicher Konsens gefunden werden konnte.“