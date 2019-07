Cloppenburg Die Stadt wird sich in der kommenden Weihnachtszeit an der Finanzierung der Cloppenburger Eisbahn beteiligen. Das beschloss der Stadtrat am Montagabend einstimmig. Die Aktion der Cloppenburg-Marketing GmbH war zuletzt mit einem jährlichen Minus von 20 000 bis 23 000 Euro abschlossen worden. 10 000 Euro will die Stadt aus ihrem Haushalt „Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing“ nehmen – Voraussetzung ist eine 50%ige Kofinanzierung. Die restlichen 13 000 Euro sollen aus dem Haushalt „Verwaltungsleitung“ kommen.

UWG-Fraktionschefin Jutta Klaus kritisierte in diesem Zusammenhang die – aus ihrer Sicht mangelnde – finanzielle Ausstattung der CM durch die Stadt. SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann signalisierte die Bereitschaft, hier „nachjustieren“ zu wollen. U.a. habe die CM 19 000 Euro verloren, weil sie jetzt doch Mehrwertsteuer zahlen müsse.

• Zudem beauftragte der Rat die Verwaltung, die Kosten für die Anschaffung einer eigenen Eisbahn zu ermitteln. Bislang werden weite Teile der Bahn von einem privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt und aufgebaut.