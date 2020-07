Resolution Zu Werkverträgen Im Kreis Cloppenburg: NGG kritisiert CDU-Fraktion und Landrat scharf

Cloppenburg Scharfe Kritik hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG/Oldenburg/Ostfriesland) an der CDU-Fraktion im Kreistag und an Landrat Johann Wimberg (CDU) geübt. Diese hätten bezüglich der Werkvertragsbeschäftigung von Arbeitsmigranten in der Schlachtbranche eine „rückständige Einstellung“ gezeigt. „Da fordert fast die gesamte Nation eine Beendigung der Werkvertrags- und Leiharbeitsbeschäftigung in der Fleischindustrie, und der Landrat Wimberg sucht mit der CDU Wege, um das Ausbeutungsmodell weiter aufrecht zu erhalten. Da haben die Fleischlobbyisten in Cloppenburg wirklich gute Arbeit geleistet, um sich auch weiterhin ihre Pfründe zu sichern“, teilte NGG-Geschäftsführer Matthias Brümmer mit.

Wie berichtet, hatte sich die CDU am Dienstagabend im Kreistag mit ihrer Resolution durchgesetzt. In dieser appelliert der Kreistag an die Bundesregierung, den Missbrauch von Werkverträgen durch eine gesetzliche Grundlage zu beenden und die Stammbelegschaft in allen Branchen auf 75 Prozent zu erhöhen. Werkverträge sollten nicht gänzlich abgeschafft werden. Für ein Verbot von Werkverträgen hatten sich im Kreistag Grüne und SPD eingesetzt, fanden aber gegen die CDU keine Mehrheit. „Jetzt ist nicht die Zeit, um nach Umgehungsmöglichkeiten für ein anstehendes Gesetz zu suchen, sondern einen Weg zu finden, um die Bundesregierung bei dem Gesetzesvorhaben zu unterstützen und nicht zu boykottieren“, so Brümmer.

Die Gewerkschaft NGG und die Betriebsräte in der Cloppenburger Fleischwirtschaft begrüßten ausdrücklich die Initiative von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Verbot der Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie. Diese Position hätten NGG und die Fleisch-Betriebsräte in einer Videokonferenz am Donnerstag noch einmal bekräftigt und dabei ihre Bestürzung über den Beschluss des Cloppenburger Kreistages deutlich gemacht.

Der Beschluss habe deutlich gemacht, dass Wimberg nicht gewillt sei, den Missbrauch von Werkverträgen zu beenden, sondern ihn nur einzuschränken. „Das ist ein Skandal, und Herr Wimberg sollte sich mal die Frage stellen, ob er diese Position auch beibehält, wenn sich Cloppenburg durch den weiteren Missbrauch von Werkverträgen zum Corona-Hotspot entwickelt.“ Die Gewerkschaft hoffe, dass es nie dazu komme, aber auszuschließen sei ein massiver Corona-Ausbruch auch in Cloppenburg nicht.