Restaurants öffnen Am Montag Auch In Cloppenburg Wieder: „Es soll ja auch etwas übrig bleiben“

Cloppenburg Aus 50 Prozent kann auch schnell mal ein Drittel werden. 50 Prozent der Sitzplatzkapazität ihrer Restaurants dürfen die Gastronomen ab diesem Montag wieder nutzen, um Gäste zu bewirten. Allerdings muss natürlich auch die Abstandsregelung von 1,50 Meter eingehalten werden. Das führt im Restaurant Fleming an der Mühlenstraße in Cloppenburg dazu, dass nur noch 40 Plätze vergeben werden dürfen, wo sonst 120 Menschen Platz fanden. Inhaber Klaus Fleming hofft nun auf gutes Wetter, um auch den Außengastronomiebereich nutzen zu können.

Wirtschaftlichkeit

Darauf dürften auch viele andere Gastronomen hoffen. „Schließlich“, sagt Fleming, „könnte es sonst für Kollegen mit kleineren Restaurants schwierig werden. Es soll ja am Ende des Tages auch etwas übrig bleiben.“

Für ihn selbst ist ein besonders harter Schlag, dass er keine Gesellschaften bewirten darf – eine lange Tradition des Hauses. „Das kann man ja alles so machen, aber letztendlich muss es wirtschaftlich bleiben“, sagt Fleming, der auch bei sich in der Küche Mund-und-Nasen-Schutz angeordnet hat. „Obwohl das noch nicht gefordert ist.“ Schließlich soll ab diesem Montag alles gut laufen. Ist doch Flemings Erleichterung trotz des einen oder anderen Kritikpunktes groß: „Gott sei Dank geht es wieder los.“ Denn der Gastronom will seine Festangestellten unbedingt halten.

Investitionen

Auch Flemings Kollege Bernd Höne freut sich erst einmal, dass er das Restaurant Margaux, Schäfers Bistro und die Weinbar Leibeswohl (alle Lange Straße in Cloppenburg) wieder öffnen darf. „Dafür musste ich jetzt aber auch erst einmal ein paar Hundert Euro investieren“, sagt Höne. Und vorbereiten musste er auch noch jede Menge. Sollen doch die Mitarbeiter Handschuhe und Masken tragen, die Tische 1,50 Meter auseinanderstehen, die Toiletten mehrfach am Tag, aber auch Stühle und Dinge, die der Gast angefasst hat, desinfiziert werden und noch einiges mehr. „Wir tun im Margaux, in Schäfers Bistro und im Leibeswohl alles, um unsere Gäste zu schützen und ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln.“

Höne hat auch kein Problem damit, dass seine Betriebe erst einmal nur zu 50 Prozent auslasten darf, „Die Zahl sollte aber mit der Zeit erhöht werden“, meint er. Zudem sei es nun nötig, die Daten der Restaurant-Gäste, die auf jeden Fall vorher anrufen und reservieren müssen, zu erfassen.

Kritik an Entscheidung

Kritisch sieht der Gastronom dagegen die Entscheidung der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer auf Speisen ab dem 1. Juli von 19 auf sieben Prozent zu senken. „Zum einen frage ich mich, warum erst ab dem 1. Juli?“ Vielmehr störe ihn aber die Tatsache, dass es bei der Maßnahme um Speisen und nicht um Getränke geht. „Wir verdienen unser Geld doch mit Getränken.“

Essen außer Haus

Geld möchte Höne aber auch weiterhin mit dem Außer-Haus-Geschäft des Margaux verdienen, das er so richtig während der Zeit der Schließung begonnen hat. „Es bleibt bestehen“, sagt der Gastronom. Die Corona-Krise hat eben nicht nur Schlechtes gebracht . . .