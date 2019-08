Cloppenburg Erneut hat sich jüngst im sozialen Netzwerk „Facebook“ eine Nutzerin zu Wort gemeldet, die den Sinn der Marketingaktion „Cloppenburg – samstags einkaufen bis 18 Uhr“ indirekt anzweifelt. Die Dame hatte nach eigenen Angaben an einem Samstag die Innenstadt besucht und sich gewundert, dass mehrere Geschäfte in der Langen Straße und Mühlenstraße bereits um 16.30 Uhr geschlossen gewesen seien. Ähnliche Kritik hatte es bereits mehrmals im Winter gegeben, als mehrere – vor allem inhabergeführte – Geschäfte in der Innenstadt nicht, wie groß beworben, bis 18 Uhr geöffnet hatten.

Aufgeschlossen für die jüngste Kritik der Facebook-Nutzerin zeigte sich CM-Geschäftsführer Hubert Kulgemeyer. Seiner Ansicht nach habe aber der überwiegende Teil der Geschäfte samstags bis 18 Uhr geöffnet, die geschlossenen Betriebe seien „Einzelfälle“. Um auch diese Einzelfälle auf die Dauer mit ins Boot zu bekommen, appelliere vor allem das mittwochs tagende Handelszentrum immer wieder an die Adresse der „Abtrünnigen“, sich zu solidarisieren und sich an der Aktion zu beteiligen.

Denn als Marketing-Instrument könne „Cloppenburg – Samstags einkaufen bis 18 Uhr“ nur funktionieren, wenn sich möglichst alle Geschäfte beteiligten. Denn auch der Kunde von außerhalb müsse sich darauf verlassen können, dass er bis in den Abend ein attraktives Einkaufsangebot in der Stadt vorfinde. Die Verlässlichkeit – so Kulgemeyer – dürfe „nicht einschlafen“.

Die Eventsamstage, mit denen die Kaufmannschaft die Kunden verstärkt in die City locken wollten, würden – so Kulgemeyer – nach dem Cityfest (26. bis 29. September) wieder aufgenommen. Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist im Übrigen am 8. September (Mariä Geburtsmarkt). Für den 10. November sei bereits ein Antrag gestellt worden. Für den 29. Dezember werde dagegen kein Antrag gestellt, hieß es am Dienstag von der CM.