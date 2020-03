Service: Komische Nacht in Cloppenburg auf 15. Oktober verschoben

Cloppenburg Vor dem Hintergrund der Corona-Krise erweitert die Suchtberatungsstelle Drobs, Andreaspassage 1, das Angebot für Menschen, die sich psychisch besonders belastet fühlen. Denn Menschen in schwierigen Lebenssituationen seien von der momentanen Situation hart getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. In einer Zeit mit zunehmender psychischer Belastung, Sorgen und Verunsicherungen erweitert die Drobs ihre Erreichbarkeit und die Möglichkeit, telefonisch oder per E-Mail mit der Beratungsstelle in Kontakt zu treten – auch wenn Menschen „nur“ jemanden zum Reden benötigen. Telefonische Sprechzeiten – montags bis freitags: 9 bis 17 Uhr (Telefon 0 4471/ 46 86); E-Mail Cloppenburg@step-niedersachsen.de oder anonym über die Online-Beratung www.drobs-cloppenburg.de

Die Krankenkasse DAK stellt ab sofort in ihrem Cloppenburger Servicezentrum an der Ecke Hagenstraße/Osterstraße die persönliche Kundenberatung ein. Die Versicherten erhalten alle erforderlichen Leistungen weiterhin wie gewohnt. Die Beratung der Versicherten wird über das Kundentelefon (Telefon 0 44 71/ 18 40 2-0) sowie per E-Mail service718000@dak.de sichergestellt.

• Comedy verschoben

Die elfte Komische Nacht in Cloppenburg, die eigentlich am 23. April stattfinden sollte, wird auf den 15. Oktober verschoben. Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

• CM verschiebt termine

Die Cloppenburg Marketing (CM) GmbH, ein Zusammenschluss der Cloppenburger Kaufmannschaft, hat verschiedene Entscheidungen getroffen. So wird der für den 26. April vorgesehene zweite verkaufsoffene Sonntag zum Thema „Rad Trends“ verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Ebenfalls verschoben wird die für Dienstag, 24. März, 17 bis 21 Uhr, im Hotel Heidegrund geplante Zukunftswerkstatt „Cloppenburg Marketing – gerüstet für die Zukunft“. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Zudem fallen bis zum 18. April die wöchentlichen Treffen des „Handelszentrums“ der Wirtschaftsgemeinschaft aus.

• kein Arbeitseinsatz

Wegen des aktuellen Corona-Geschehens sagt der Ortsverein Galgenmoor die für kommenden Samstag, 21. März, geplante Frühjahrsaufräumaktion ab. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgemacht.

• Integrationslotsen

Der Verein der Integrationslotsen im Landkreis Cloppenburg bietet derzeit keine offene Sprechstunde an. Stattdessen können die Mitarbeiter telefonisch sowie online zu den regulären Beratungszeiten (wochentags zwischen 9 und 14 Uhr) erreicht werden. Die Beratung bezieht sich sowohl auf die reguläre Sprechstunde als auch auf Beratung in Bezug auf freiwillige Rückkehr oder Bildung. Kontaktdaten: Telefon 04471/ 8 82 09 36; Telefon 01 51/ 70 85 85 72; Telefon 01 52/ 14 55 52 47; E-Mail verein-clp@integrationslotsen.com

• Kreistagssitzung

Die Kreistagssitzung beginnt wie geplant am Dienstag, 24. März, um 17 Uhr. „Wir müssen uns physisch treffen, um rechtsgültige Beschlüsse fassen zu können. Videositzungen sind rechtlich nicht vorgesehen“, sagte Dr. Lydia Kocar vom Referat für Strategische Planung. Die Tagesordnung sei zusammengestrichen worden und beinhalte nur die unbedingt notwendigen Punkte. Besucher seien bei der öffentlichen Sitzung zugelassen, der Kreis stelle den geforderten Mindestabstand zwischen den eventuellen Gästen sicher.

Ab 23. März gibt es veränderte Öffnungszeiten bei den LzO-Filialen: dienstags und donnerstags 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr: Cloppenburg (Osterstraße), Lindern, Altenoythe, Bösel, Sedelsberg, Vechta (Oyther Straße), Goldenstedt, Langförden, Bakum, Steinfeld, Holdorf, Vörden; montags und freitags 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie mittwochs 10 bis 12.30 Uhr: Molbergen, Garrel, Emstek, Essen, Lastrup, Ramsloh, Barßel, Dinklage, Visbek; montags, mittwochs und freitags 10 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr: Cloppenburg (Stadtmitte), Löningen, Friesoythe, Vechta, Damme, Lohne.

Der Sozialverband Deutschland (Kreisverband Cloppenburg) schließt sein Beratungszentrum an der Beethovenstraße in Cloppenburg. Die Beratungen rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und Hartz IV werden telefonisch (Telefon 0 44 71/ 98 00 90) und per E-Mail info.Cloppenburg@sovd-nds.de vorgenommen. Außerdem sagt der Sozialverband alle Veranstaltungen bis Ende Juni ab bzw. verschiebt sie ins zweite Halbjahr.