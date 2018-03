Cloppenburg Die Ereignisse rund um die Essener Tafel fanden in den vergangenen Wochen große Resonanz in den Medien. Thematisiert wurde die Situation auch auf der Mitgliederversammlung der Cloppenburger Tafel. Vorsitzender Elmar Dubber gab zu Beginn der Veranstaltung einen aktuellen Überblick über die Situation in Essen, die bundesweit für Aufsehen sorgte: Bis vor kurzem wurden dort Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft nicht mehr mit Nahrungsmitteln versorgt. Seit dem Jahr 2015 sei der Bedarf von Flüchtlingen, über die Tafel Nahrungsmittel zu beziehen, stetig gestiegen. Es sei so zu Engpässen gekommen, vor allem weil Bedürftige in Gruppen erschienen seien.

In Cloppenburg sei man dem Ansturm-Problem Herr geworden, indem nur die Personen Lebensmittel erhielten, die alleine gekommen seien. Bereits nach einigen Wochen habe sich in Cloppenburg die Situation entspannt, so dass wieder nach bewährtem System Lebensmittel verteilt werden konnten. „Mit Hilfe aller war es gut organisiert“, sagte Dubber.

Was in Essen passiert sei, sei für ihn unverständlich. Die Verantwortlichen hätten Hilfe bei benachbarten Tafeln suchen können, betonte der Vorsitzende. In den elf Jahren des Bestehens der Cloppenburger Tafel habe man lediglich zwei Besuchern ein Hausverbot aussprechen müssen.

Insgesamt sei das Jahr 2017 für die Cloppenburger Tafel jedoch ruhig verlaufen. Es habe weniger Bedarfsgemeinschaften gegeben, so dass mit 17 553 Warenkörbe 2000 weniger als im Vorjahr ausgegeben wurden. Die Tafeln erklären sich den Rückgang durch die gestiegene Zahl von Arbeitsverhältnissen.

Ein erfreuliches Ergebnis ist die Gesamtbilanz der Cloppenburger Tafel: Seit der ersten Lebensmittel-Ausgabe im April 2006 wurde bis Ende des vergangenen Jahres die Grenze von 235 000 Warenkörben überschritten.

Die Zahl der Neuanmeldungen bei der Tafel habe sich 2017 im normalen Rahmen gehalten. Profitiert von der Cloppenburger Tafel hätten aber nicht nur bedürftige Menschen. Auch die Tafeln aus Löningen, Haselünne, Rhauderfehn und neuerdings Osnabrück seien durch ein Warenaustauschsystem unterstützt worden, berichtete Dubber.

Mit einer Spende von 5000 Euro unterstützte zudem die Firma Lidl die Cloppenburger Tafel. Das Geld stammt aus dem LIDL-Pfandspendenprojekt. In diesem Zusammenhang bedankte sich Dubber auch bei allen Spendern von Lebensmitteln – vom örtlichen Einzelhandel bis hin zu den großen Produktionsbetrieben.

Erfreulich war auch, dass Schatzmeisterin Maria Heyer einen geordneten Haushalt vorlegen konnte, der trotz des aktuellen Bedarfs-Rückgangs ausgeglichen war. Bei den Wahlen wurde Karl-Heinz Thoben als zweiter Vorsitzender bestätigt. Auch Schatzmeisterin Maria Heyer sowie die Beisitzer Annette Beuse und Eduard Bäker erhielten erneut das Vertrauen der Mitglieder und wurden für zwei weitere Jahre in ihre Ämter gewählt.