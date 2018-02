Cloppenburg Die Schaffung eines Frauenhauses für den Landkreis Cloppenburg fordert die Kreistagsfraktion von Grüne/UWG. „Vorzusehen sind Kapazitäten für mindestens 17 Familien, die neben der räumlichen Ausstattung eine entsprechende sozialpädagogische Betreuung, hauswirtschaftliche Unterstützung und tagesbegleitende Betreuung beinhalten“, heißt es in einem entsprechenden Antrag. Der Landkreis Cloppenburg verfüge als einer von neun Landkreisen in Niedersachsen über kein Frauenhaus – trotz einer Einwohnerzahl von 164 734 (2015), führt die Grüne/UWG-Gruppe unter anderem als Begründung an.

Weil es landesweit massiv an Kapazitäten in den Frauenhäusern fehle, seien mehr als 2600 Frauen 2017 in Niedersachsen abgewiesen worden. Ein fehlendes Frauenhaus im Kreis Cloppenburg führe aber auch zu verstärkten Problemen in den Frauenhäusern der Region: So habe das Osnabrücker Frauenhaus 2017 mehr als 220 Hilfesuchende abweisen müssen. Und im benachbarten Kreis Vechta mit fünf Frauenhaus-Plätzen seien 13 Personen abgewiesen worden. Auch den Frauenhäusern in Meppen, Lingen, Nordhorn und Bersenbrück mangele es an Kapazitäten. „Zahlreiche Frauen fanden keinen Platz, obwohl sie sich in unmittelbarer Gefahr befanden“, so UWG/Grüne.

Es sei keinesfalls akzeptabel, dass der Landkreis Cloppenburg als der kinderreichste Landkreis Deutschlands keine Plätze in einem Frauenhaus anbieten könne – und das vor dem Hintergrund der überlasteten Frauenhäuser in der Region. „Es besteht eine staatliche Verantwortung, den Frauen und Kindern einen Ausweg aus ihrem – manchmal jahrelangen – Martyrium zu eröffnen“, heißt es weiter in der Antragsbegründung. Sie bräuchten eine Anlaufstelle und besonderen Schutz.

Schließlich sei auch davon auszugehen, dass nur ein Bruchteil der tatsächlich von Gewalt Betroffenen nach einer Schutzmöglichkeit frage. „Es hat unseres Erachtens fatale Folgen, wenn diese Frauen dann auch noch abgewiesen werden: Wenn das allgemein bekannt ist, dürfte es die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Frauen gar nicht mehr den Versuch unternehmen, ein Frauenhaus aufzusuchen“, so Grüne/UWG.

Der Europarat empfehle je 10 000 Einwohner der Gesamtbevölkerung einen „Familienplatz“ in einem Frauenhaus. Bei einer Einwohnerzahl, die sich auf 170 000 zubewegen dürfte, brauche man folglich Kapazitäten für mindestens 17 Familien, die im Landkreis Cloppenburg zur Verfügung stehen sollten.