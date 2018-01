Cloppenburg Hart, aber humorvoll ist Andreas Weber, Leiter des Cloppenburger Gymnasiums Liebfrauenschule (ULF), mit US-Präsident Donald Trump ins Gericht gegangen. Auf dem Schulhof wäre dessen Verhalten ein Fall für die Schüler-Streitschlichter, sagte Festredner Weber am Donnerstagabend beim Neujahrsempfang des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DeHoGa/Kreisverband Cloppenburg). Dazu waren 210 Gäste aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, Kirche und Schule in die Stadthalle gekommen.

Für seinen Job als Festredner fühlte sich Weber gut gerüstet: „Als Lehrer bin ich es gewohnt, vor Leuten zu sprechen, die mich gar nicht hören wollen.“ Der Schulleiter nahm seine Zuhörer mit auf einen humorvollen, aber auch nachdenklichen Rückblick auf das Jahr 2017. Eine Fülle an Themen von Reformation über Bundestagswahl bis zum BV Cloppenburg fasste er hinterher mit dem Ausblick auf 2018 in vier Worten zusammen: „Don’t worry, be happy“ (zu deutsch: „Ärgere Dich nicht, sei fröhlich“).

Fröhlich durften unterdessen auch die Vertreter des geplanten stationären Hospizes Wanderlicht sein, das im Spätherbst an der Resthauser Straße 8 in Cloppenburg bezugsfertig sein soll. Die Gäste spendeten exakt eine Summe von 3895 Euro, die von einem Spender, der nicht genannt werden wollte, um 2000 Euro aufgestockt wurde.

Das Haus Wanderlicht kann künftig zeitgleich bis zu zehn Gäste aufnehmen, die so menschenwürdig wie möglich auf ihrem letzten Weg begleitet werden sollen. Zur Deckung der Betriebskosten in Höhe von einer Million Euro werden jährlich 100 000 Euro Spenden benötigt. „Zusätzlich wünschen wir uns 450 000 Euro an Spendengeldern, um eine unzureichende Auslastung von Wanderlicht in den ersten Jahren ausgleichen zu können“, heißt es in der Wanderlicht-Broschüre.

DeHoGa-Kreisvorsitzender Klaus Fleming sprach von einem guten Jahr 2017 für die Gastronomie. Obwohl er jetzt seit 40 Jahren in der Küche stehe, so Fleming, sei er noch genau wie am ersten Tag mit Leib und Seele dabei.

Davon konnten sich auch die Gäste überzeugen. Nachdem gegen 21.30 Uhr der Duft von Tafelspitz mit Zwiebeln und Wildreis den Raum erfüllt hatte, bildeten sich lange Schlangen am Buffet. Dort gab es auch neue Salatkreationen von Flemings Koch-Kollegen Dirk Korfhage.

Unterdessen hatte die Liebfrauenschule mit Andreas nicht nur einen Weber für die Festrede geschickt, sondern auch einen für die Musik: Unter der Leitung von Dr. Martin Weber unterhielten die Schüler auch mit kernigen Stücken wie dem Queen-Klassiker „We will rock you“.

Carsten Mensing https://www.nwzonline.de/autor/carsten-mensing Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2801 Lesen Sie mehr von mir

Ein Video unter www.nwzonline/videos