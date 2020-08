Stadtradeln In Cloppenburg: Kilometer fürs Klima sammeln

Cloppenburg Für mehr Klimaschutz gemeinsam in die Pedale treten können Cloppenburger vom 6. bis 26. September beim Stadtradeln. Bereits zum sechsten Mal in Folge nimmt die Stadt am internationalen Wettbewerb des Klima-Bündnisses teil.

Wettbewerb

Bei der Aktion treten unter anderem deutsche Kommunen in einem dreiwöchigen Zeitraum gegeneinander an, mit dem Ziel, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. Auch in diesem Jahr gibt es parallel zum Wettbewerb ein vielfältiges Angebot mit geführten Fahrten und Besichtigungen.

Los geht es am Sonntag, 6. September, mit der Auftaktfahrt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Cloppenburg führt die Ausfahrt in einem gemütlichen Tempo durch das Cloppenburger Umland an. Am Dienstag, 8. September, führt die Tour „Gegen Vergessen und Gleichgültigkeit“ zur Gedenkstätte Esterwegen. Veranstalter ist der Verein Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre.

Eine Radtour mit praktischer Verkehrsschulung im Stadtgebiet bietet die Kreisverkehrswacht am Dienstag, 8. September, und am Mittwoch, 16. September, an. Schwerpunkt der Touren sind die richtigen Verkehrsregeln und die Radwegführung in Cloppenburg. Die Roadrunner laden alle Interessierten mit ihrem Rennrad am Mittwoch, 9. September, zu einer offenen Rennrad-Tour mit zügiger Geschwindigkeit ein.

Käse und Radeln

Am Freitag, 18. September, werden bei den Europäischen Mobilitätswochen die neuen Radwege an der Stalfördener Straße und entlang der Soeste feierlich eröffnet. Die Fahrradtour „Alles Käse oder was?“ führt die Teilnehmer am Donnerstag, 24. September, zu einem Gut. Auf dem Familienbetrieb wird unter anderem die Käserei besichtigt. Abschluss des Stadtradelns ist die Preisverleihung am 29. Oktober auf dem Rathausvorplatz.

Bei allen Events werden die Hygienemaßnahmen und Auflagen der Behörden eingehalten. Alle Veranstaltungen sind zudem vorbehaltlich und können je nach aktueller Lage abgesagt oder verändert werden, teilt die Stadt mit. Eine vorherige Anmeldung für die Veranstaltungen ist in der Regel verpflichtend.

Ansprechpartner und Zeiten der Veranstaltungen sind unter www.cloppenburg.de oder auf dem Flyer veröffentlicht. Dieser liegt im Stadtgebiet und im Rathaus aus.