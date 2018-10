Cloppenburg In wenigen Wochen beginnt der Aufbau der Eisbahn zu „Cloppenburg on ICE“ auf dem Weihnachtsmarkt in Cloppenburg. Vom 29. November bis 30 Dezember erhält der Winterspaß Einzug in der City. Für alle Ungeduldigen, die es kaum mehr abwarten können die Eisbahn zu sehen, bieten die Cloppenburg Marketing GmbH zusammen mit der Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg am Samstag, 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr einen kleinen Vorgeschmack zur Winterzeit an. In der Stadtmitte wird eine 8,5 Meter mal 2,5 Meter große Kunsteisbahn aufgebaut, auf der sich die Besucherinnen und Besucher jeden Alters schon einmal für die Eisbahn warmspielen können. Auch hier heißt es: Wer ist der geschickteste Eisstock-Spieler? Es warten Medaillen und Pokale auf die Sieger.

Für die kleineren Besucher steht weiterhin eine 14 mal drei Meter große Speed-Rollerbahn zur Verfügung, die zum Wettrodeln einlädt. „Ein rasanter Spaß, der garantiert für winterliche Gefühle sorgt“, heißt es in der Ankündigung.

Musikalisch begleitet wird dieser Themensamstag im Rahmen der Kampagne „Cloppenburg – samstags Einkaufen bis 18 Uhr“ von der „Piece of Cake Jazz Band“ – einer fröhlichen Jazz- und Dixieland-Band, die sich mobil in der Innenstadt aufhalten wird. Die Band spielt seit fast 30 Jahren Musik zu verschiedensten Anlässen: Von lustiger Musik über Messeauftritte bis zu Hochzeitsempfängen und von Auftritten in Einkaufsbereichen bis hin zu Kreuzfahrtpartys. Nun freut sich die Gruppe auf den Auftritt in Cloppenburg.