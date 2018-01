Cloppenburg Rund 50 Stände sind in der Cloppenburger Münsterlandhalle aufgebaut. „Es ist alles vorbereitet für die Besucher. Bis zu 10 000 erwarten wir“, sagte Alfons Lücking von der Stadthallen-Betriebs GmbH Cloppenburg, dem Veranstalter der Heimtiermesse. Am Freitagnachmittag wurde die Messe offiziell eröffnet.

Welche Produkte und

welche Trends gibt es ?

• Einen Großteil der Produkte macht die Tiernahrung, besonders für Hunde und Katzen, aus. „Der Trend geht ganz klar zu hochwertiger Nahrung. Die Besitzer wollen genau wissen, was im Futter für ihre Tiere drin ist“, sagte Tierfutter-Anbieter Ulrich Strunk. Viele Kunden legen dabei viel Wert auf regionale Produkte. „Aber auch getreidefreies Futter oder außergewöhnlich Zutaten, wie Edelkastanie, Strauß oder Seefisch, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit“, so Strunk. Hund und Katze nehmen im Leben ihrer Besitzer einen hohen Stellenwert ein, daher seien viele Menschen bereit, auch viel Geld für das Futter auszugeben. „Oft sagt man sich, wenn ich mir was gönne, gönne ich meinem Tier auch was“, weiß Strunk.

Was sollte man sich nicht entgehen lassen ?

In Halle zwei und drei kommen besonders Kinder auf ihre Kosten. Neben allerlei Geflügel gibt es auch Alpakas, Esel, Ponys, Schafe oder Kaninchen zu sehen. Auch ein Streichelzoo wurde aufgebaut.

Aber auch in der Verkaufshalle gibt es einige Besonderheiten. So verkauft Frank Richter beispielsweise ein Pflegeprodukt, mit dem man nicht nur den Hundekorb oder das Halsband behandeln kann, sondern auch die Schuhe des Tierbesitzers – Vorführung am Schuhwerk samt Erklärung inklusive.

Sehr persönlich ist auch der Stand von Ilona Poesze und Tanja Willenborg aus Löningen. „Hier gibt es alles für Mensch und Hund – Leinen, selbst gemachte Futterbeutel, oder Tassen. Auch Gebrauchstipps zum Bespiel für das Hundespielzeug gibt es bei uns“, erzählte Poesze.

Was muss man sonst noch wissen ?

Die Heimtiermesse öffnet an diesem Samstag, 27. Januar, und Sonntag, 28. Januar, von 10 bis 18 Uhr. Über beide Tage verteilt finden regelmäßig Shows statt. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene und drei für Kinder. Besuchertiere sind nicht erlaubt.

