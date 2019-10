Cloppenburg Rund ums Thema „Ernten und Essen“ dreht es sich am kommenden Sonntag, 6. Oktober, 11 bis 18 Uhr, im Museumsdorf Cloppenburg. Es gibt zahlreiche Angebote und Mitmach-Aktionen für große und kleine Besucher zur traditionellen Ernte und Zubereitung von Getreide, Obst und Gemüse – ganz wie früher.

• Rund um die Kartoffel

Die Besucher können selbst ihre Kartoffeln vom Feld suchen und an der historischen Kartoffelmaschine sortieren. An und in den verschiedenen Gebäuden und Höfen im Dorf werden die Kartoffeln gedämpft oder als leckere Kartoffelsuppe wie zu Urgroßmutters Zeiten am Herdfeuer zubereitet und verzehrt. Zudem haben die pädagogischen Mitarbeiter des Museumsdorfs viele Spiele und Aktionen rund um die Kartoffel vorbereitet, zum Beispiel den „Kartoffelkönig“.

• Apfelernte und -saft

In einer Mostaktion wird die museumseigene Apfelernte aus rund 30 verschiedenen Sorten zu einem Saft gepresst und in Beuteln zum Verkauf angeboten.

• Vom Getreide zum Brot

Der Weg vom Getreide zum Brot wird mit alten landwirtschaftlichen Geräten anschaulich vermittelt. Der Oldtimerclub Nikolausdorf ist vor Ort und führt verschiedene historische Anbaugeräte vor. Ein besonderes Highlight: die imposante Dreschmaschine von 1936. Unter großem Getöse drischt sie auf dem Feld die Getreidegarben.

Die Windmüller sind an drei Mühlen im Dorf vor Ort und demonstrieren den Besuchern mit dem Korn verschiedene Mahlvorgänge. Im Backhaus bei der Wehlburg und im Backhaus beim Quatmannshof wird an diesem Tag frisches Brot gebacken.

• Marktgeschehen

Drei verschiedene Märkte laden zum Bummeln und Klönschnack ein: der traditionelle Wochenmarkt am Brink, ein Bio-Wochenmarkt vor der Münchhausenscheune sowie ein reichhaltiges Angebot an Schafprodukten beim Gulfhaus Awick. Ebenfalls dort zu bestaunen: ein Dutzend regionaler und bestandsgefährdeter Schafrassen.

• Vorträge

Erstmalig laden Experten in der Mittagszeit im Herrenhaus Arkenstede zu kurzweiligen Referaten ein: Sie berichten von alten, regionalen Gemüsesorten, Grünkohl als „Superfood“ und dem „wohl besten“ Schweinefleisch der Welt. Die Vorträge beginnen um 11.30, 12.30 sowie 13.30 Uhr und sind kostenfrei.

• Und Außerdem

• 14 Uhr: Ökumenische Andacht am Quatmannshof

• 14.30 und 15.30 Uhr: Puppentheater Heyderhoffmann (Münchhausenscheune, 1. Obergeschoss)

• 15 bis 17 Uhr: Mitsingen mit „Wunnerwark - Musik von Hand maoket“ (Dorfkirche und Haakehof)