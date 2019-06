Cloppenburg Ein sonniger Tag. Vier Gäste setzen sich zusammen an einen Tisch, draußen auf der Terrasse des „Terra di Vino“ an der Mühlenstraße. Küchenmeister Sebastian Zantopp begrüßt sie, dann können die hungrigen Besucher ihre Bestellungen aufgeben. Und hinter ihnen? Scheinwerfer, Kameras, Mikrofone und ein siebenköpfiges Fernsehteam.

Das Cloppenburger Restaurant war am Mittwoch Schauplatz für den Dreh zur Kabel 1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“. Fünf Restaurants aus der Region treten gegeneinander an. Eine Woche lang treffen sich die Teilnehmer in ihren jeweiligen Lokalen. Das Prinzip ist einfach: Einer kocht, die anderen vier bewerten nach der Frage: „Wer kocht am besten?“ Außerdem hat Spitzenkoch Mike Süsser, der vom Sender gestellt wird, noch eine Stimme. Er prüft die Konzepte und das Essen auf Stärken und Schwächen. Am Ende wird es einen Sieger geben, der den Goldenen Teller, 3000 Euro Preisgeld sowie „Ruhm und Ehre“ erhält, sagt Aufnahmeleiterin Olga Fink.

Es ist bereits die 13. Staffel in Arbeit. Da die Produktionsfirma gerne noch einmal im Oldenburger Land drehen wollte, fragte sie verschiedene Restaurants an. Küchenmeister Zantopp war, ohne zu überlegen, dabei. „Ich hatte sofort Bock drauf. So kann man mal zeigen, was man kann“, sagt er. „Das ist mein Baby hier. Ich habe das mit großgezogen und stehe voll und ganz dahinter.“

Vor der Kamera steht der Küchenmeister zum ersten Mal. „Das ist komplettes Neuland für mich. Aber es macht viel Spaß“, sagt Zantopp. Und die Stimmung? „Wir sind ein geiles Team und verstehen uns super. Ich bin froh über jeden, der dabei ist.“

Für die Gruppe ist Cloppenburg die dritte Station. Dass die Teilnehmer schon aufeinander eingespielt sind, merkt man sofort. Die Stimmung ist entspannt und ausgelassen. Auch Fink nimmt die gute Atmosphäre wahr: „Es ist hier wirklich sehr herzlich und freundschaftlich.“

Zwei Restaurants aus Oldenburg, eins aus Wildeshausen und das „Kalli“ aus Garrel sind außerdem dabei. Die Bandbreite des Speisenangebots reicht von italienisch über Burger hin zu mediterran-griechischen Spezialitäten.

Doch wonach wird bewertet? Neben dem Essen zählen auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente, die Sauberkeit und der Service. „Das Konzept muss stimmen“, fasst Fink zusammen. Dazu kommt, dass der Wettstreit unter schwierigen Bedingungen ausgefochten wird, denn die Restaurants haben am Drehtag ganz normal geöffnet.

Die Sendung soll im Herbst ausgestrahlt werden. Erst dann können die Cloppenburger erfahren, ob „ihr“ Lokal den Goldenen Teller in die Stadt geholt hat.