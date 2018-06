Cloppenburg Morgens einen Coffee-to-Go vom Bäcker, mittags einen fertigen Salat in der Plastikschale, und abends wird der Einkauf in einer Plastiktüte verpackt. Ein Tag wie dieser produziert pro Person rund einen Eimer voller Plastikmüll, vom Becher bis zur Sushi-Box. Die EU-Kommission sieht Handlungsbedarf. Sie will Einweg-Plastikprodukte wie Besteck, Teller, Schüsseln und Strohhalme aus den Regalen verbannen. Wie sieht diesen Vorstoß der Cloppenburger Einzelhandel? Die NWZ hat sich umgehört.

Im Cloppenburger Kaufland an der Soestenstraße sei der Anteil an Einwegplastik im Sortiment – so Andrea Kübler von der Unternehmenskommunikation – eher klein: so wie in allen Filialen. „Die Reduktion von Plastik- und Verpackungsmüll ist für uns vor allem bei den Eigenmarken ein wichtiges Anliegen. Wir verfolgen dabei das Ziel, den Kunststoffanteil der Produktverpackungen zu reduzieren und – wo möglich – gesundheitlich unbedenkliches Recyclat einzusetzen. Bei Obst und Gemüse und im Non-Food-Bereich soll der Einsatz von Pappe gegenüber Plastik ausgebaut werden“, so Kübler.

Bei Denn’s Biomarkt an der Emsteker Straße setzt man schon seit längerer Zeit auf die mitgebrachten Transportbehälter der Kunden, erläutert Filialleiter Malte Kleen. „Die Kunden bringen ihre Brotbeutel für Gebäck und Brot mit oder können diese auch hier kaufen. Das wird sehr gut angenommen“, erläutert Kleen. Auch der Mittagstisch oder Käse von der Theke wird in den Filialen auf Wunsch in Dosen eingepackt. Obst und Gemüse kann in Tüten aus Mais beziehungsweise aus nachwachsenden Rohstoffen eingekauft werden. „Wir versuchen, die Produkte so verpackungsfrei wie möglich zu halten. Aber einige Produkte – wie beispielsweise Champions – sind nicht so beständig, wenn sie einzeln im Regal liegen“, sagt der Filialleiter der Biomarkt-Kette. In den Denn’s-Filialen werden darüber hinaus momentan auch Unverpackt-Konzepte getestet.

Und auch die Deutschen wollen mehr auf Plastik verzichten: Der Plan der EU-Kommission für weniger Einweg-Plastik wird von knapp 73 Prozent der Deutschen befürwortet, ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts Civey. Ein Bewusstsein für weniger Plastik entwickeln wohl auch die Cloppenburger, berichtet Johannes Knuck von der Cloppenburg Marketing: „Die Kaufmannschaft merkt, dass die Nachfrage nach Plastiktüten zurückgeht. Mehr Kunden bringen ihre eigenen Beutel mit.“ Beim „Heimat­shoppen“ im September will die Kaufmannschaft darüber hinaus Papiertüten verteilen. „Das ist zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wer soll den ersten Schritt machen, wenn nicht wir“, sagt Knuck im Namen der Kaufmannschaft.