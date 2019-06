Cloppenburg In der Ukraine ist die wirtschaftliche Lage nach wie vor sehr angespannt, und eine positive Veränderung ist für die nahe Zukunft nicht absehbar. Das hält aber die Rentner August Hermes aus Cloppenburg und Leopold Sommer aus Halen nicht davon ab, regelmäßig Hilfsgüter in die ukrainische Stadt Stryj zu liefern. Seit mehr als 15 Jahren sammeln sie in einer von der inzwischen verstorbenen Lehrerin Margot Bunten gegründeten Privatinitiative Hilfsgüter und verteilen diese in Stryj an Sozialeinrichtungen sowie an besonders bedürftige Einzelpersonen, die am Rande des Existenzminimums ihr Leben fristen.

Dabei gibt es in den Läden und auf den Märkten in dem osteuropäischen Staat genügend Auswahl an Lebensmittel und Gebrauchsgegenständen. Aber einem Großteil der Menschen in dem von Bürgerkrieg gebeutelten Land fehlt es schlicht an Arbeit und somit dem nötigen Geld. So wird es schwer, sich einen bescheidenen Lebensunterhalt zu sichern.

Seit Monaten sind die Rentner unterwegs und sammeln sanitäre Hilfsmittel, aber auch Textilien und weitere wichtige Alltagsgegenstände Bereits jetzt umfasst die Palette der Hilfsgüter zwölf Rollatoren, 15 Fahrrädern, sechs Pflegebetten, wertvolle Fäden an Nahtmaterial für Operationen, 150 Paar neue Schuhe, 55 Pakete mit Textilien sowie Nachtschränke für Krankenhäuser.

Es sei schon viel zusammengekommen, heißt es vom Helferteam. Das Autohaus Hannöver stellt den Männern kostenlos ein Fahrzeug für die lange Reise zu Verfügung. Damit werden August Hermes, Leopold Sommer und Dieter Dau (aus Gütersloh) Mitte Juli die rund 1500 Kilometer lange Strecke antreten. Es gibt nur ein Problem: Dem Team bereiten die hohen Spritkosten sorgen. Auch sind sie noch auf der Suche nach Spenden, um die Fahrt zu finanzieren und Lebensmittel vor Ort für Hilfsbedürftige zu kaufen. Ein Anlaufpunkt der Hilfsaktion ist zunächst ein Internat mit etwa 230 zumeist sehbehinderten Kindern und Jugendlichen aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Diese besuchen die Schule bis zur Mittleren Reife und würden dann vielfach als Krankenmasseure eingesetzt, wissen die Rentner schon von einem ukrainischen Arzt.

Nächste Station ist eine Geburtsklinik. In dem Haus mit 150 Betten kommen jedes Jahr etwa 1500 Kinder zur Welt. Nach Auskunft des Chefarztes Igor Dsymbala seien aber nur etwa 20 Prozent der Neugeborenen wirklich gesund. Bei vielen seien noch immer die Auswirkungen des Reaktorunglücks von Tschernobyl von 1986 sowie Mangel- und Fehlernährungen deutlich spürbar. Nach wie vor müssten auch die Angehörigen der kleinen Patienten mit Nahrungsmitteln helfen, da die Versorgung durch die Klinik nicht ausreichend gewährleistet sei.

Ein weiteres Ziel für die Helfer aus dem Oldenburger Münsterland ist eine Sozialstation. Dort werden Menschen unterstützt, die querschnittsgelähmte oder schwerst gehbehinderte Angehörige betreuen. Diese Menschen müssen mit einem Pflegegeld von etwa fünf Euro im Monat auskommen.