Cloppenburg Weiße Rosen aus Athen oder lieber rote Rosen aus dem Fachgeschäft – so oder so, der Valentinstag am 14. Februar steht vor der Tür und mit Rosen kann man nichts falsch machen an diesem Tag. Das sagt Blumenexperte Rick Schouten vom Cloppenburger Blumengeschäft Schouten.

Was kann man außer

roten Rosen verschenken ?

„Rote Rosen sind natürlich der Klassiker, aber auch einen schönen Frühlingsstrauß kann man verschenken“, meint Schouten. Wichtig sei nur, dass es ein farbenfroher Strauß ist. „Da kann man zum Beispiel Tulpen oder Hyazinthen nehmen – und auch Narzissen gibt es schon.“

Oft sei ein solcher Strauß günstiger als rote Rosen: „Der Valentinstag wird weltweit gefeiert, und da ist die Nachfrage nach roten Rosen hoch. Das treibt den Preis in die Höhe“, erklärt Schouten.

Wovon sollte man besser die Finger lassen ?

Grundsätzlich gilt, erlaubt ist, was gefällt. Schließlich gehe es viel mehr um die Geste, als um das eigentliche Geschenk, meint der Blumenexperte. Selbst Topfpflanzen könne man am Valentinstag guten Gewissens überreichen. „Nur von künstlichen Blumen würde ich die Finger lassen. Die können zwar auch schön aussehen, aber zum Verschenken ist das nicht so gut. Das halte ich an solch einem besonderen Tag für eher nicht angebracht.“

Sollte man die Blumen vorab bestellen ?

„Vorbestellen macht auf jeden Fall Sinn“, sagt Schouten und ergänzt: „Dann haben wir auf jeden Fall die gewünschten Blumen vorrätig und man muss auf gebundene Sträuße nicht so lange warten.“ Bis zum Tag vor dem Valentinstag könne man bestellen, also bis Dienstag.

Aber auch Kurzentschlossene werden fündig, verspricht Schouten. Und wer sich bei der Auswahl der bunten Blumen dann nicht entscheiden kann, der kann ja auf die klassische rote Rose zurückgreifen.