Corona-Update Am Samstag: Ein neuer Fall in Friesoythe

Cloppenburg /Vechta Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Samstag, 9. Mai, 13.30 Uhr, auf 107 gestiegen. Es liegt ein neues positives Testergebnis in Friesoythe vor. Da gleichzeitig eine Person in Garrel genesen ist, bleibt die Zahl der nachweislich akut Erkrankten bei 10. Dies teilte die Kreisverwaltung in Cloppenburg mit.

Aktuell gibt es damit positiv getestete Personen in den Kommunen Bösel (1), Cloppenburg (1), Essen (1), Friesoythe (3), Garrel (1), Molbergen (1) und Saterland (2). In allen anderen Gemeinden gibt es momentan keine positiv getesteten Personen.

Mit Stand von Samstag gibt es im Landkreis Vechta eine weitere bestätigte Neuinfektion im Vergleich zum Vortag. Somit beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19 Fälle 319. Zudem befindet sich eine Person im Landkreis Vechta in stationärer Behandlung. Die Zahl der genesenen Personen bleibt bei 292.

Aktuell befinden sich 16 Infizierte sowie weitere 27 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 43 Personen insgesamt. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt auf 1.552 und damit um sieben Personen im Vergleich zu gestern.

Des Weiteren ist eine Pflegerin eines Alten- und Pflegeheims in Neuenkirchen-Vörden positiv auf Covid-19 getestet worden. Im Alten- und Pflegeheim wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt Vechta alle notwendigen Maßnahmen vor Ort umgesetzt. Derzeit werden die Kontaktpersonen der Pflegerin ermittelt. Zudem werden von allen Bewohnern sowie dem Personal des Alten- und Pflegeheims Abstriche genommen. Die Testergebnisse werden voraussichtlich am Montag vorliegen. Da die Pflegerin zwar im Kreisgebiet Vechta arbeitet, jedoch in einem anderen Landkreis gemeldet ist, wird sie in der Statistik des Landkreises Vechta nicht als bestätigter Fall geführt.