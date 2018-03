Cloppenburg /Vechta In den Betrieben des Oldenburger Münsterlands nimmt die Zahl der älteren Arbeitnehmer deutlich zu. Waren im Juni 2016 im Kreis Cloppenburg noch 440 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Altersgruppe der über 65-Jährigen beruflich aktiv, stieg die Zahl innerhalb eines Jahres bis Juni 2017 um 14,8 Prozent auf 505 an. Im Kreis Vechta stieg die Zahl um 12,5 Prozent von 592 auf 666. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Krankenkasse IKK classic jetzt veröffentlicht hat.

Einkommen mit 450-Euro-Job aufbessern

Zudem bessern immer mehr Menschen über 65 Jahre ihr Einkommen durch eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (monatliches Einkommen bis 450 Euro) auf: Die Anzahl der älteren Minijobber im Kreis legte im gleichen Zeitraum um 8,2 Prozent (Vechta: 6,6 Prozent) auf 2200 Personen (Vechta: 2553) zu, 166 Personen (Vechta: 157) mehr (Juni 2016: 2034/Cloppenburg bzw. 2396/Vechta). Das ergab eine Auswertung der IKK classic anhand von Zahlen aus dem Regionalreport über Beschäftigte von der Bundesagentur für Arbeit.

Der demografische Wandel in der Arbeitswelt und die sukzessive Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre mache es aus Sicht der IKK classic notwendig, dass sich Unternehmen stärker für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter engagierten. „Ältere Arbeitnehmer erkranken im Schnitt zwar seltener, dafür sind die Krankheitsverläufe oft langwierig. Jüngere Arbeitnehmer sind im Allgemeinen häufiger, aber kürzer krank“, erläutert Holger Unverricht, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Celle. „Im vergangenen Jahr konnten berufstätige Mitglieder der IKK classic über 59 Jahre durchschnittlich wegen 1,5 Krankschreibungen insgesamt knapp 33 Tage nicht zur Arbeit gehen. Bei den unter 20-Jährigen waren es im Schnitt 2,2 Arbeitsunfähigkeiten, die statistisch gesehen insgesamt fast zwölf Tage andauerten.“

Altersgruppentypische Krankheiten

Mit zunehmendem Alter führen vor allem chronische und degenerative Erkrankungen zu Fehlzeiten. „Bei Arbeitnehmern ab 60 Jahren verursachen Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems über ein Drittel der Arbeitsunfähigkeitstage (35,3 Prozent). Bei den unter 20-Jährigen spielt diese Ursache kaum eine Rolle. Junge Leute fielen hauptsächlich wegen akuter Krankheiten des Atmungssystems aus. Etwa ein Viertel der Arbeitsunfähigkeitstage (25,4 Prozent) ging bei ihnen auf dieses Konto“, so Unverricht.