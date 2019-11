Cloppenburg In etwa jeder vierten Brunnenprobe aus dem Raum Cloppenburg hat der VSR-Gewässerschutz e.V. zu hohe Nitratwerte gemessen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins vom Dienstag hervor. Der Nitrat-Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung liegt bei 50 Milligramm pro Liter.

Das Team rund um Diplom Physiker und Projektleiter Harald Gülzow war am 9. Oktober mit einem Informationsstand in der Cloppenburger Innenstadt. Dabei wurden die von den Bürgern vorbeigebrachten Proben hinsichtlich des Nitratwertes untersucht.

Gülzow fand bei den Untersuchungen 172 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Höltinghausen. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Hülsenmoor (Gemeinde Essen) mit 136 Milligramm pro Liter (mg/l), in Kleinenging (113 mg/l), in Dwergte (115 mg/l), in Gehlenberg (128 mg/l), in Beverbruch (93 mg/l), in Falkenberg (117 mg/l) und in Varrelbusch (165 mg/l) fest.

Am Informationsstand und auch bei der telefonischen Beratung zeigten viele Brunnenbesitzer, dass sie über die Nitratbelastungen der Region wütend sind, so der VSR. Sie möchten es nicht mehr einfach hinnehmen, dass ihr Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar ist.

Ärgerlich sei insbesondere, dass das Wasser nicht zum Befüllen von Gartenteichen geeignet ist. Es bestehe die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen komme und zu einem anschließenden Fischesterben. Auch beim Gießen des selbst angebauten Gemüses mit Brunnenwasser ist wegen der Nitratanreicherung Vorsicht geboten.

Ein Grund für die hohen Belastungen sei die intensive Landwirtschaft, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Gerade die vielen Massentierhaltungen und ihre enorme Belastung für das Grundwasser wollen viele Menschen laut des Umweltverbandes nicht mehr unterstützen und kaufen ihre Produkte bei ihrem heimischen Landwirt, mit dem sie im Kontakt stehen.

Das seien häufig bäuerliche Betriebe mit weniger Tieren. Das Futter wird selbst oder von anderen Landwirten in der Region angebaut. Viele dieser Höfe haben inzwischen auch auf ökologischen Landbau umgestellt. Der direkte Einkauf beim Landwirt werde immer beliebter. Andere Verbraucher würden beim Einkauf im Discounter darauf achten, dass die Produkte aus der heimischen bäuerlichen Landwirtschaft stammen.