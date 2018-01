Cloppenburg Fast zwei Monate lang müssen Kraftfahrzeug-Führer in Cloppenburg nun ganz tapfer sein: Von kommendem Montag, 8. Januar, bis voraussichtlich Ende Februar wird die Hagenstraße – eine der Hauptverkehrswege in der Kreisstadt – voll gesperrt, weil der Schmutzwasserkanal saniert werden muss. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Eine Umleitung für den Kraftfahrzeugverkehr wird ausgeschildert. Die Anwohner der Hagenstraße können ihre Häuser bzw. Wohnungen mit Kraftfahrzeugen zum Teil nur eingeschränkt erreichen.

Ein Dienstleistungsunternehmen wird entsprechend dem Abfuhrkalender die Restabfall-/ Kompost- und Papiertonnen sowie die Wertstoffsäcke des Baustellenbereichs an der nächsten befahrbaren Straße (Ecke Osterstraße/Hagenstraße bzw. Ecke Hagenstraße/Hagenweg) abstellen und nach der Abfuhr wieder auf das jeweilige Grundstück zurückstellen. Die Säcke und Tonnen müssen am Abend vor dem Abfuhrtag bereitgestellt werden. Die Tonnen sind von den Anwohnern mit der Hausnummer zu kennzeichnen.