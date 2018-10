Cloppenburg Mit etwa 78.000 Euro will sich die Stadt Cloppenburg am zweijährigen Pilotbetrieb des Rufbus-Systems des Landkreis Cloppenburg beteiligen. Das hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Montag im Rathaus einstimmig entschieden. Es sei ein Meilenstein in der Geschichte der Stadt, um den Verkehr an der Soeste zu verbessern, lobte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) das Konzept. Man hoffe, so auch mehr Autoverkehr auf Cloppenburgs Straßen zu vermeiden, so der Rathaus-Chef.

Dass sich in Sachen des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Cloppenburg etwas tun muss, wurde bereits im Dezember 2016 auf Kreisebene beschlossen. Damals hatte der Landkreis zusammen mit den Bürgermeistern Ziele entwickelt, um ein besseres Vorankommen mit Bussen zu gewährleisten. Dazu soll nun auch das Rufbus-System im gesamten Landkreis beitragen.

Der Beginn des Betriebs ist für den 1. April 2020 vorgesehen. Insgesamt sollen dann 13 neue Linien in den Städten und Gemeinden verkehren, außerdem sind sechs neue Linien im Regionalverkehr geplant. Die Fahrten innerhalb Cloppenburgs sollen laut Beschlussvorlage zwei Euro kosten, jede weitere durchfahrene Stadt oder Gemeinde kostet einen Euro mehr. Geplant ist eine bargeldlose Bezahlung.

Die einzelnen Rufbusfahrpläne wurden vorrangig im Zwei-Stunden-Takt wochentags zwischen 7 und 19 Uhr konzipiert. Die Busse sollen alle Haltestellen anfahren, die auf vorher festgelegten Kernlinien liegen. Bei entsprechendem Bedarf können auch weitere Haltestelle angefahren werden. Acht Fahrgäste sollen in den Fahrzeugen mit einem Rollstuhl-/ Kinderwagenplatz mitfahren können. Ein barrierefreier Ein- und Ausstieg ist gewährleistet, es soll eine Klimaanlage und Wlan geben. Der Rufbusbetrieb ist bis zum 31. März 2022 geplant, danach will der Rat über eine weitere Finanzierung beraten. Zugestimmt wurde dem System unter der Voraussetzung, dass sich alle Städte und Gemeinde an der Finanzierung beteiligen.

Einen Sachstandsbericht gab es im Rat zur Situation der Kletterspinne auf dem Außengelände der Grundschule St. Andreas und der beiden Kindertagesstätten. Im Zusammenspiel mit dem Grundschulleiter Ingo Götting sei eine Einigung erzielt worden, wohin die Kletterspinne versetzt werden soll, sagte Bürgermeister Wiese. Die Hersteller-Firma des Spielgerätes aus Hamburg sei bereits in der Vorbereitung der Versetzung des 28 Jahre alten Kletterturms. Die Aktion koste 25 000 Euro, so Wiese weiter.