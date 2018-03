Cloppenburg Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner: Der erste Bauabschnitt der Schachtsanierungsarbeiten in der Osterstraße im Bereich der Kreuzung Höltinghauser Straße bis zur Kreuzung Hagenstraße ist termingerecht abgeschlossen worden. Wie die Stadt Cloppenburg mitteilte, könnten die Verkehrssicherung und provisorische Abwasserentsorgung über Rohrbrücken nach Ostern wieder abgebaut werden, so dass die Osterstraße zeitnah in beide Richtungen wieder befahrbar sei.

Lediglich im Bereich der Zufahrt zur Hagenstraße soll eine Rohrbrücke verbleiben. Die Brücke werde für Schachtsanierungsarbeiten im weiteren Bauabschnitt bis zum Antoniusplatz benötigt, die zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff genommen werden.

Voraussichtlich ab dem 9. April sollen die vorbereitenden Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Schachtsanierung im Kreuzungsbereich Speckenweg/Niedriger Weg mit dem Aufbau der Verkehrssicherung und der Wasserhaltung beginnen. Für den Autoverkehr soll dieser Bereich mindestens bis zum 13. April gesperrt sein, so die Stadtverwaltung weiter.

Radfahrer und Fußgänger sollen den Bereich jederzeit passieren können sowie alle unmittelbaren Anwohner rechtzeitig durch das beauftragte Unternehmen informiert werden.

Im Anschluss erfolgt der dritte Bauabschnitt. Hierzu werde laut Stadtverwaltung der Straßenabschnitt Niedriger Weg zwischen der Höltinghauser Straße und der Kreuzung Speckenweg/Niedriger Weg für den Pkw-Verkehr gesperrt. Die Arbeiten sollen vom 13. bis zum 27. April dauern. Anwohner werden durch das beauftragte Unternehmen informiert, Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich fast uneingeschränkt passieren. Umleitungsstrecken für die Bauabschnitte werden ausgeschildert.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wird ein Dienstleistungsunternehmen Mülltonnen und Wertstoffsäcke der Anwohner an der nächsten befahrbaren Straße abholen und nach der Abfuhr zurück zum Grundstück bringen. Die Tonnen und Säcke müssen am Vorabend deutlich sichtbar herausgestellt und entsprechend gekennzeichnet werden.