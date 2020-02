Cloppenburg Radschnellverbindungen, die Reaktivierung alter Bahnstrecken und das kommende Mobilitätskonzept haben jetzt auf der Tagesordnung des Kreis-Verkehrsausschusses gestanden.

• Alte Bahnhstrecken

Einstimmig hat der Verkehrsausschuss für die Prüfung gestimmt, dass alte Bahnstrecken im Landkreis reaktiviert werden können. „Wir haben als Landkreis Nachholbedarf. Es geht darum, zu prüfen, wie wir mit dem Potenzial der noch vorhandenen Infrastruktur Verbesserungen erreichen können“, erklärte Landrat Johann Wimberg (CDU). Personen- und wieder mehr Güterverkehr bei Bedarf auf die Schiene verlegen zu können, sei ein Standortvorteil. Die Entscheidung des Verkehrsausschusses sei ein erster Schritt auf einem langen Weg, bis wieder Personen oder Güter zwischen Essen und Meppen oder Cloppenburg und Sedelsberg transportiert werden könnten.

• Radverkehrswegenetz

Radfahren als attraktive Alternative für Pendler? Ein Netz, das Radtouristen bequem, schnell und einfach von Landkreis zu Landkreis führt? Die Planungen zu einem modernen Radverkehrsnetz im Landkreis laufen bereits. Die mit der Erstellung eines Konzepts beauftragte Fachfirma sieht derzeit Potenzial in drei sogenannten Korridoren: Von Cloppenburg aus Richtung Lohne, über das Saterland nach Westerstede und ins Emsland oder nach Haselünne könnten hochwertige Radverkehrsverbindungen führen, die auch genutzt würden. Das wurde den Mitgliedern des Ausschusses von der Verwaltung mitgeteilt.

Denkbar sei auch eine Verknüpfung der drei Strecken in einer Art Fahrradring um Cloppenburg herum. In einem nächsten Planungsschritt, für den sich der Verkehrsausschuss aussprach, sollen Empfehlungen für den Ausbau einzelner bereits bestehender Verbindungen ausgesprochen werden. Die besten Varianten sollen später zusammen mit den Kommunen des Landkreises identifiziert werden.

• Fahrsimulator

Virtuelle Realität im Fahrsimulator soll ein völlig neues Konzept der Kreisverkehrswacht zur Präventionsarbeit bieten. Dafür soll der Landkreis 45 000 Euro bereitstellen. Ein moderner Fahrsimulator, bestehend aus Lenkrad, Pedalen, drei Bildschirmen und einer VR-Brille soll von dem Geld angeschafft werden, der in einem Anhänger von Veranstaltung zu Veranstaltung gefahren werden kann. Wie Achim Wach, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht, darstellte, sei es immer schwieriger, junge Menschen zur Mitarbeit an spielerischen Konzepten zu gewinnen, die langfristig zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr führen. Bei einer Anlage wie dieser sei das umgekehrt. „Man braucht keine Leute ansprechen, die kommen von sich aus und wollen den Simulator ausprobieren“, hofft Wach. Die Mitglieder des Ausschusses entschieden sich letztendlich für die Empfehlung, mehr Geld als gewünscht zur Verfügung zu stellen, damit das neue System zur Drogenprävention, Smartphone-Prävention und zur Ausbildung von Fahrzeugführern von Feuerwehrautos oder Rettungswagen genutzt werden kann.

• Ehrenamtskarte

Eine weitere Entscheidung, die an den Kreisrat weitergereicht wurde: Inhaber von Ehrenamtskarten sollen künftig in den Genuss von Vergünstigungen kommen, wenn sie das neue Mobilitätssystem moobil++ nutzen. Damit soll das Ehrenamt gestärkt werden. Das Mobilitätssystem wird am Freitag, 27. März, in einer Auftaktveranstaltung um 10 Uhr im Kreishaus vorgestellt. Außerdem können die neuen Busse erstmalig auf dem Marktplatz begutachtet werden. Am 1. April sollen die Rufbusse ihren Betrieb aufnehmen, ihre Routen abfahren und auf Wunsch der Bürger zusätzliche außerplanmäßige Stopps einlegen.